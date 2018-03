Thales : Décryptage du palmarès du SBF 120 du mardi 6 février 2017 à la clôture - Plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

THALES (+ 4,79% à 94,02 euros)Thales s'envole à la Bourse de Paris, où son titre signe la plus forte progression de l'indice SBF 120. L'équipementier dans l'aérospatiale et la défense a en effet publié des résultats 2017 supérieurs aux attentes et devrait dépasser ses objectifs de moyen terme en 2018. Dans le détail, Thales a dévoilé un Ebit de 1,543 milliard d'euros, en croissance de 14%, dépassant le consensus Thomson Reuters de 1,47 milliard.