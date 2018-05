Theranexus : Présentation orale de Theranexus lors du 9ème congrès Européen sur la narcolepsie les 5 et 6 Mai à Montpellier

PRÉSENTATION ORALE DE THERANEXUS

Lyon, le 2 mai 2018- Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments agissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales, présentera, en session orale, ses avancées sur « une nouvelle approche potentielle pour traiter la Somnolence Diurne Excessive (SDE) : Cibler les neurones et les cellules gliales avec THN102 », lors du Congrès Européen sur la Narcolepsie qui se déroulera les 5 et 6 mai à Montpellier.

Organisé par le Professeur Yves Dauvilliers, ce congrès rassemble les spécialistes de la narcolepsie en Europe. Ils échangeront sur les connaissances actuelles en matière de clinique, de neurophysiologie, de biomarqueur, de cognition et sur les nouvelles perspectives thérapeutiques. Dans ce cadre, le Dr. Werner Rein, Directeur Médical de Theranexus, présentera le potentiel de la nouvelle approche de Theranexus pour traiter la SDE chez les narcoleptiques avec le candidat-médicament THN102 qui cible les neurones et les cellules gliales.

«Je suis très heureux de présenter à la communauté d'expert de la narcolepsie l'approche novatrice de notre candidat médicament THN102 ainsi que ses preuves de concepts et ses perspectives d'application dans la somnolence diurne excessive» explique le Dr Werner Rein, Directeur Médical de Theranexus.

Theranexus a mis en évidence le rôle clé des cellules gliales dans la réponse à des médicaments psychotropes (ciblant uniquement les neurones), médicaments utilisés dans le traitement de certaines maladies neurologiques. Les recherches ont démontré, pour la première fois, qu'il était possible d'accroître l'efficacité de ces médicaments en ciblant les cellules gliales, ce qui permet un meilleur fonctionnement des neurones et ainsi une meilleure prise en charge des symptômes des maladies neurologiques. Le candidat médicament breveté THN102, issu de cette science à travers la plateforme propriétaire de Theranexus, est une combinaison de médicaments, associant le Modafinil (traitement de référence dans la narcolepsie) à la Flecaïnide (médicament repositionné ciblant les cellules gliales). Le candidat THN102 s'inscrivant directement en supériorité d'efficacité par rapport au traitement de référence.

À PROPOS DE L'ETUDE DANS LA NARCOLEPSIE

Cette étude intitulée « Tolérance et efficacité du THN102 sur la somnolence chez des patients narcoleptiques » (NCT02821715) vise à démontrer la supériorité de THN102, par rapport au traitement de référence (modafinil) chez le patient narcoleptique présentant, en dépit de son traitement, une somnolence diurne excessive résiduelle. Cette étude, portant sur 48 patients recrutés avec un minimum sur 42 patients complétés, est menée en double aveugle (ni le patient ni le médecin ne savent quel traitement est en cours d'évaluation), et compare trois traitements (modafinil 300 mg/jour seul ou combiné à deux doses de flécaïnide, 3 et 27 mg/jour) en cross-over à trois périodes : chaque patient reçoit, de façon aléatoire et pendant trois périodes de 2 semaines chacune, chacun des trois traitements. Cette étude est coordonnée par le Professeur Yves Dauvilliers, Investigateur principal de l'étude, CHRU de Montpellier et est menée en parallèle sur cinq centres en France (Lille, Paris, Bordeaux, Garches et Montpellier). Le critère principal de l'étude de phase II est mesuré par l'échelle de somnolence ESS (Epworth Sleepiness Scale), et l'étude sera un succès si le candidat-médicament THN102, à une ou deux doses, montre un score significativement inférieur à celui du modafinil seul sur cette échelle. Le recrutement de l'étude de phase 2 est en cours et les résultats chez les patients narcoleptiques seront disponibles au 2èmesemestre 2018. La narcolepsie est une maladie rare dont la prévalence globale est estimée à 56 cas pour 100 000 aux Etats-Unis et à 47 cas pour 100 000 dans l'Union Européenne.

Á PROPOS DE THERANEXUS

Fondée en 2013, THERANEXUS est une société biopharmaceutique au stade clinique, issue du CEA qui développe des candidats-médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux. THERANEXUS a identifié le rôle majeur des cellules non neuronales (autrement appelées « cellules gliales ») dans la réponse aux médicaments psychotropes (ciblant les neurones). La société est pionnière dans la conception et le développement de candidats médicaments agissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales. La technologie unique et brevetée exploitée par THERANEXUS vise à accroître l'efficacité de médicaments psychotropes déjà approuvés et commercialisés en les combinant avec un modulateur de cellules gliales. Cette stratégie de combinaison de médicaments repositionnés lui permet de réduire significativement le temps et les coûts de développement et d'augmenter considérablement les chances d'accès au marché pour ses médicaments.

Propriétaire et déclinable, la plateforme de THERANEXUS permet de générer différents candidats médicaments propriétaires à forte valeur ajoutée dans plusieurs indications.

THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).

