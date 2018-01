Theresa May contre une interdiction d'Uber

Le géant américain des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) a perdu sa licence à Londres et subi plusieurs revers ces derniers mois devant la justice et les autorités de régulation à travers le monde. Uber a notamment été contraint de quitter le Danemark et la Hongrie.

S'exprimant au Forum économique mondial de Davos, Theresa May a dit qu'il fallait faire en sorte que la législation suive l'évolution technologique, et a cité l'exemple d'Uber.

"La réponse ce n'est pas d'interdire Uber mais plutôt de répondre aux inquiétudes" que son système de fonctionnement suscite, a-t-elle dit, en assurant "la protection nécessaire pour que cette technologie marche à la fois pour les consommateurs et les employés".

L'autorité des transports de Londres (TfL) a retiré la licence d'Uber en septembre mais l'entreprise peut poursuivre ses activités jusqu'à épuisement des recours juridiques.

