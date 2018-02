Theresa May veut lutter contre les abus verbaux sur internet

LONDRES, 5 février (Reuters) - La Première ministre britannique Theresa May a prévu mardi de lancer un appel à lutter contre la "grossièreté" du débat politique à l'occasion du centième anniversaire de l'obtention du droit de vote par les femmes en Grande-Bretagne.

Dans un discours qu'elle doit prononcer à Manchester, ville natale d'Emmeline Pankhurst qui mena le mouvement des suffragettes britanniques, May prévoit d'annoncer des mesures gouvernementales pour contraindre les réseaux sociaux à lutter contre les abus commis en ligne par les internautes.

La vulgarité et la violence verbale qui règnent sur certains sites sont des sujets de prédilection de Theresa May, actuellement soumise à une forte pression au sein du camp conservateur fortement divisé sur les concessions faites dans le cadre des négociations sur le Brexit.

"Ceux qui ont lutté pour instaurer leur droit - mon droit, le droit de chaque femme - à voter aux élections, à briguer des postes et à prendre leur place entière et méritée dans la vie publique l'ont fait face à une farouche opposition. Ils ont persévéré malgré les dangers et le découragement parce qu'ils savaient que leur cause était juste", affirme Theresa May selon des extraits de son discours.

"Si nous devons nous souvenir des militants héroïques du passé qui ont combattu pour inclure les voix de tous les citoyens dans notre débat public, nous devons examiner quels valeurs et principes guident notre conduite de ce débat aujourd'hui", ajoute-t-elle.

Theresa May prévoit la création par son gouvernement d'un rapport annuel sur la sécurité et la transparence d'internet afin de lutter contre les abus commis par certains internautes.

Cette mesure accompagne la promesse faite par la ministre des Femmes et Égalités, Amber Rudd, de débloquer 2,5 millions de livres sterling pour des programmes d'amélioration de la participation des femmes à la vie politique et la vie publique.

"Bien qu'il y ait beaucoup de raisons de se réjouir, je m'inquiète de voir notre débat public devenir grossier. Il devient pour certains plus difficile de ne pas être d'accord, sans en même temps dénigrer les points de vue contraires", a-t-elle prévu de rappeler.

( Elizabeth Piper; Pierre Sérisier pour le service français)