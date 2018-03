Tikehau Capital confirme son objectif de 20 milliards d'euros d'actifs sous gestion en 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les actifs sous gestion de Tikehau Capital s'élevaient à 13,8 milliards d'euros au 31 décembre 2017, en croissance nette de 9,6% par rapport au 30 septembre 2017 et de 38,2% par rapport au 31 décembre 2016. Le groupe de gestion d'actifs et d'investissement a ainsi dépassé son objectif de 13 milliards d'euros d'actifs sous gestion à fin 2017 et réitère son objectif d'atteindre 20 milliards d'euros en 2020.La croissance de 3,8 milliards d'euros des actifs sous gestion au cours de l'exercice 2017 résulte principalement d'une collecte nette de 3,9 milliards d'euros, à laquelle s'ajoutent des effets de marché (0,4 milliard d'euros) et de distribution (0,5 milliard) qui se compensent.Les quatre lignes de métier de Tikehau ont enregistré une collecte nette positive sur l'exercice : dette privée (+1,5 milliard), immobilier (+0,4 milliard), stratégies liquides (+1,1 milliard) et investissement en capital (private equity) (+0,9 milliard).