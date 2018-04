Tikehau Capital : entre en négociations exclusives avec Nexteam Group

Regulatory News:

Tikehau Capital (Paris:TKO), groupe de gestion d’actifs alternatifs et d’investissement, annonce entrer en négociations exclusives, pour une prise de participation minoritaire, avec Nexteam Group, acteur majeur de l’usinage de pièces complexes et métaux durs pour les industries aéronautique et spatiale.

Cette prise de participation minoritaire aux côtés du management doit permettre d’accompagner le développement futur de Nexteam Group.

Présent en France, en Pologne et en Roumanie, Nexteam Group est une société française spécialisée dans la mécanique de précision et l’usinage de métaux durs pour le secteur aéronautique, aérospatial et celui de la défense. Employant plus de 850 personnes, Nexteam Group génère un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 150 millions d’euros. Ses produits sont fabriqués sur six sites en France, un en Pologne et un en Roumanie.

A propos de Tikehau Capital :

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 13,8 milliards d’euros d’actifset dispose de 2,5 milliards d’euros de fonds propres (au 31 décembre 2017). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, investissement en capital, stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM, sa filiale de gestion d’actifs qui opère pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte environ 200 collaborateurs au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, New York, Séoul et Singapour.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

