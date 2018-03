Tikehau Capital : et SPRIM Ventures s’associent pour lancer une plateforme de capital-risque spécialisée dans les technologies médicales et les sciences de la vie à Singapour

Regulatory News:

Tikehau Capital (Paris:TKO) et SPRIM Ventures, un spécialiste international du conseil dans le domaine scientifique et médical, annoncent le closing initial de leur premier fonds de capital-risque, TKS1, qui sera axé sur les investissements de démarrage dans les sociétés de technologie médicale et de sciences de la vie. Le montant total des capitaux engagés au moment du premier closing du fonds s’élevait à 50 millions USD.

Ce partenariat unique réunit l’expérience et l’historique de performance éprouvés de Tikehau Capital dans le domaine de l’innovation, ainsi que l’expertise métier et le savoir-faire de SPRIM sur l’ensemble du secteur de la santé.

Le fonds TKS1 est géré depuis Singapour et vise des investissements compris entre 500 000 USD et 5 millions USD. La stratégie accompagne les entreprises innovantes sur des projets en phase d’amorçage. Le fonds cible plus spécifiquement les sociétés qui conçoivent des solutions contribuant au progrès scientifique dans le domaine de la santé, en privilégiant la prévention, le diagnostic et le suivi par rapport aux traitements curatifs, et en permettant à l’ensemble du secteur des sciences de la vie de mettre au point des thérapies durables et rentables plus rapidement.

Le portefeuille de TKS1 inclut d’ores et déjà cinq entreprises :

ObvioHealth : la première solution digitale permettant la réalisation 100% en ligne d’essais cliniques conformes à la réglementation. La plateforme digitale ClaimIT remplace les visites physiques particulièrement coûteuses et permet une mise en œuvre plus rapide, moins cher et un suivi plus proche de la vie réel du patient par rapport au modèle traditionnel.

Fibronostics : une plateforme d’intelligence artificielle spécialisée dans le développement de diagnostics non invasifs. Les algorithmes developpés par Fibronostics ont pour but d’ameliorer les résultats thérapeutiques, faciliter le dépistage de certaines maladies chroniques. Fibronostics a conclu un partenariat avec Fitness First, l’un des leaders mondiaux de la remise en forme, afin de faire bénéficier à ses membres de Singapour de l’algorithme HealthFACTR, qui calcule les niveaux de risque pour le diabète, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et le foie.

Travecta Therapeutics : Travecta Therapeutics developpe des solutions innovantes pour l’administration de médicaments dans le cerveau. Travecta s’appuie sur les travaux du professeur David Silver réalisés au sein de l’école de médecine de Duke-NUS. Ses travaux portent sur la découverte fondamentale d’un nouveau transport de molécules vers le cerveau à travers la barrière hémato-encéphalique.

Babynostics : Babynostics tire parti de la découverte du transporteur MFSD2A (qui transporte l’acide docosahexaénoïque, un oméga-3 essentiel) et des lysophosphatidylcholines (LPC), sous licence de l’école de médecine de Duke-NUS, pour mettre au point des thérapies lipidiques actives permettant de traverser la barrière hémato-encéphalique et la barrière rétinienne sanguine. Babynostics développe une gamme de composés lipidiques pour favoriser le développement cognitif des prématurés ainsi que pour le traitement de certaines pathologies spécifiques en ophtalmologie.

Evid Science : Grâce à une recherche de pointe dans le domaine de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique, Evid Science développe la plus grande base de données mondiale d’évaluations des thérapeuties permettant la comparaison en temps réel des résultats en termes d’efficacité, de sécurité et de coût. Cette base de données permet d’exploiter la littérature médicale afin d’enrichir les analyses d’efficacité de traitement, de remboursement, de design d’études cliniques ainsi que de plans marketing et stratégiques.

Les entreprises mentionnées ci-dessus sont toutes basées à Singapour, à l’exception d’Evid Science.

À propos de Tikehau Capital

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 13,8 milliards d’euros d’actifs et dispose de 2,3 milliards d’euros de fonds propres. Le Groupe investit dans différentes classes d’actifs (dette privée, immobilier, investissement en capital, stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM, sa filiale de gestion d’actifs qui opère pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte environ 200 collaborateurs au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, New York, Séoul et Singapour.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A

(code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

À propos de SPRIM Ventures

La société de capital-risque SPRIM Ventures est une filiale de SPRIM, une société internationale spécialisée dans l’innovation en matière de soins de santé et basée à Singapour. Grâce à une équipe de 600 professionnels répartis dans 19 bureaux à travers le monde, SPRIM transforme chaque jour les nouvelles opportunités et innovations dans le domaine de la santé en réalités commerciales et marketing au profit des entreprises et des marques. SPRIM s’appuie sur un modèle intégré unique associant services de conseil, de représentation et de CRO (services de recherche clinique sous contrat). Fort d’un historique de 17 ans, SPRIM compte aujourd’hui plus de 450 clients dans le monde entier.

