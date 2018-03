Tikehau Capital : prend part à l’introduction en bourse de DWS

Regulatory News:

Tikehau Capital (Paris:TKO) prend part à l’introduction en bourse de DWS Group GmbH & Co. KGaA (« DWS ») avec un ordre de 250 millions d’euros valable dans la fourchette de 30,00 à 36,00 euros par action annoncée le 11 mars 2018. Tikehau a entamé des discussions avec DWS concernant des domaines de coopération potentiels, incluant notamment la distribution de produits de gestion alternative.

Antoine Flamarion, co-fondateur de Tikehau Capital commente : « Tikehau Capital se réjouit de la perspective d'être un actionnaire de référence de DWS. Nous avons identifié des domaines notables de coopération mutuelle et de complémentarités et nous sommes impatients de travailler ensemble à la mise en œuvre de nos stratégies de croissance respectives. »

Nicolas Moreau, membre du Directoire de Deutsche Bank et Directeur Général de DWS, déclare : « Tikehau Capital est un spécialiste reconnu de la gestion d'actifs alternatifs et de l’investissements. Nous sommes impatients d'explorer nos domaines de coopération potentiels et sommes ravis de son intérêt pour notre entreprise. »

A propos de Tikehau Capital :

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 13,8 milliards d’euros d’actifs (au 31 décembre 2017) et dispose de 2,3 milliards d’euros de fonds propres (d’après les comptes arrêtés au 30 juin 2017). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, investissement en capital, stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM, sa filiale de gestion d’actifs qui opère pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte environ 200 collaborateurs au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, New York, Séoul et Singapour.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

