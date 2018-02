Tirs d'artillerie au Cachemire, fuite de centaines de villageois

SRINAGAR, Inde, 25 février (Reuters) - L'Inde et le Pakistan ont échangé samedi des tirs d'artillerie près de la ligne de contrôle au Cachemire, forçant des centaines d'habitants à fuir, a annoncé la police du côté indien de la région.

Les tensions entre les deux pays, qui revendiquent tous les deux la région himalayenne, se sont accrues depuis que six soldats indiens ont été tués lors d'une attaque contre un camp militaire plus tôt dans le mois.

L'Inde a imputé cette attaque au Pakistan et a promis des représailles.

Selon la police indienne, les Pakistanais ont procédé à des tirs d'artillerie qui ont forcé des centaines de villageois à quitter leurs foyers. L'armée indienne a alors répliqué.

Le Pakistan n'a pas fait de commentaire.

En dépit d'un cessez-le-feu en vigueur depuis 2003, les incidents sont fréquents le long de la ligne de contrôle, qui coupe en deux la région du Cachemire.

Le pouvoir indien s'efforce depuis plus de 25 ans de mettre fin à l'insurrection séparatiste au Cachemire, la région la plus septentrionale du pays, et accuse le Pakistan de soutenir la rébellion en lui fournissant hommes, équipements et argent, ce que réfute Islamabad. (Fayaz Bukhari, Sanjeev Miglani, Jean Terzian pour le service français)