Bourse de Tokyo : Tokyo finit en hausse de 0,18%

L'indice Nikkei a gagné 41,53 points à 22.508,69 points et le Topix, plus large, a pris 6,64 points (0,37%) à 1.779,82 points.

Takeda, l'une des valeurs les plus actives du jour, a progressé de 3,99%. Juste après la clôture des marchés japonais, le groupe a annoncé, comme attendu, une offre d'achat amicale d'environ 46 milliards de livres sterling (52,3 milliards d'euros) sur le britannique Shire.

Aux technologiques, Kyocera a gagné 0,54% et TDK 0,83%.

Les banques ont elles aussi contribué à la hausse générale du marché: Mitsubishi UFJ Financial Group a pris 0,85% et Mizuho Financial Group 0,61%.

(Service Marchés)