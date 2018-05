Bourse de Tokyo : Tokyo finit en hausse de 0,53%

L'indice Nikkei a gagné 121,14 points à 22.838,37 points et le Topix, plus large, a pris 8,02 points (0,45%) à 1.808,37 points .

Au moment de la clôture, le rendement à dix ans américain atteignait 3,1057% après avoir franchi mercredi le seuil de 3,1% pour la première fois depuis juillet 2011.

Dans le secteur financier japonais, Mitsubishi UFJ Financial Group a gagné 1,22%, Sumitomo Mitsui Financial Group 1,38% et l'assureur Dai-ichi Life Holdings 1,76%.

La baisse du yen face au dollar a parallèlement bénéficié aux groupes tournés vers l'export comme Advantest (+1,62%) ou Kyocera (+1,29%).

Le dollar s'échangeait en fin de séance autour de 110,35 yens.

