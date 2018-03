Tokyo finit en nette hausse (Nikkei: +1,40%)

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a clôturé sur une nette progression vendredi, dans le sillage de la forte hausse de Wall Street qui a bénéficié du rebond des valeurs technologiques et de la publication de plusieurs indicateurs économiques plutôt bons.

L'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a terminé la séance en hausse de 1,40% (+295,22 points) à 21.454,30 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a pris 0,72% (+12,30 points) à 1.716,30 points.

Sur l'ensemble de la semaine, le Nikkei a gagné 4,05%, après avoir plongé de 4,88% la semaine précédente, marquée par les craintes de guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis. Le Topix a également avancé, de 3,08%.

Sur le volet des changes, le yen a légèrement progressé face à la monnaie américaine: le dollar valait 106,17 yens au moment de la fermeture, contre 106,47 yens la veille de la clôture. L'euro perdait du terrain à 130,67 yens, contre 131,31 yens.

La place tokyoïte a bénéficié de la forte augmentation de Wall Street jeudi, où les valeurs technologiques se sont redressées après avoir été pénalisées par la chute d'Amazon dans la foulée d'informations de presse sur la volonté de Donald Trump d'encadrer la domination du géant de l'internet, et les suites du scandale de la gestion des données personnelles par le réseau social Facebook.

Les marchés américains ont également salué la baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis et la hausse des revenus des ménages.

Sur le marché japonais, "la poursuite de la baisse des tensions avec la Corée du Nord a également contribué à rassurer les investisseurs", a commenté pour l'AFP Toshihiko Matsuno de SMBC Nikko Securities. La visite historique du leader nord-coréen Kim Jong Un à Pékin, qui a évoqué la "dénucléarisation" de son pays, et la date désormais fixée au 27 avril pour un rarissime sommet entre les deux Corées dénotent un climat d'apaisement.

En revanche, la publication vendredi des chiffres de la production industrielle, qui a rebondi de 4,1% en février après une forte chute en janvier, ainsi que la légère remontée du taux de chômage à 2,5% le mois dernier, même s'il reste à ses niveaux les plus bas depuis 25 ans, ont semblé peu influencer les investisseurs.

- Calme autour de Nissan -

Du côté des valeurs, le secteur technologique a été globalement dans le vert: Softbank Group a gagné 1,84% à 7.950 yens, Sony a pris 0,70% à 5.146 yens, tandis que Panasonic a fini en hausse de 1,16% à 1.521 yens, après plusieurs séances de forte baisse.

Le constructeur d'automobile Nissans a peu réagi (+0,86% à 1.105 yens) aux informations de l'agence Bloomberg News sur des discussions en cours en vue d'une fusion avec son partenaire français Renault, les investisseurs restant prudents dans l'attente d'éventuelles informations supplémentaires. La veille, l'action Renault s'était envolée de près de 6% à la Bourse de Paris.

Le groupe de textiles techniques Toray a pris 0,54% à 1.006,5 yens, après la publication des conclusions d'une enquête interne sur les anomalies détectées dans les données de contrôle qualité de certains produits d'une de ses filiales. Selon le groupe, ces investigations ont montré que ces pratiques n'avaient engendré "aucun problème de sécurité", même si elles ont révélé la nécessité de "renforcer" les procédures de contrôle.

Fujifilm a gagné 1,16% à 4.245 yens, au lendemain de la signature d'un accord avec le groupe pétrolier et minier JXTG Holdings afin de lui racheter deux sociétés spécialisées dans les milieux de culture cellulaire pour 800 millions de dollars (environ 650 millions d'euros).

Enfin, le spécialiste des écrans pour tablettes et smartphones Japan Display a reculé de 1,53% à 193 yens, après avoir dit envisager de lever 50 milliards de yens (environ 382 millions d'euros) via l'émission d'actions et la cession de certains actifs. Le groupe a confirmé son projet après la clôture.

