Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a terminé lundi en petite hausse, signant au passage de nouveaux records, en dépit d'une séance peu animée en raison de la trêve de Noël pour la plupart des Bourses mondiales.

L'indice vedette Nikkei a fini en hausse de 0,16% à 22.939,18 points (+36,42 points), soit un nouveau record en clôture cette année. L'indice continue par ailleurs d'évoluer à ses plus hauts niveaux depuis janvier 1992, soit près de 26 ans.

L'indice élargi Topix a également gagné 0,16% pour finir à 1.831,93 points (+2,85 points), son plus haut niveau de clôture depuis novembre 1991.

Cependant les échanges ont été très limités lundi à Tokyo, avec un volume d'échanges sur le Topix en recul de 37% par rapport à la moyenne des 30 dernière séances, selon Bloomberg.

"Les échanges sont très minces en cette période de congés, avec l'absence d'investisseurs étrangers", a rappelé à l'AFP Toshikazu Horiuchi, courtier chez IwaiCosmo Securities.

Les investisseurs éprouvent par ailleurs "un sentiment d'accomplissement" en cette fin d'année, après l'adoption définitive la semaine dernière de la vaste réforme fiscale aux Etats-Unis, a ajouté M. Horiuchi.

Du côté des valeurs, Toyota a terminé à l'équilibre à 7.282 yens, tandis que Nissan a progressé de 0,67% à 1.128 yens. Toshiba a pris 0,97% à 313 yens, Panasonic 0,39% à 1.674,5 yens, tandis que Sony a quasiment stagné (-0,02%) à 5.191 yens.

Les valeurs bancaires ont fini dans le rouge: Sumitomo Mitsui Financial a perdu 1,17% à 4.917 yens, tandis que Mitsubishi UFJ et Mizuho ont tous deux baissé de 0,72%, pour finir à 839,8 yens et 206,1 yens respectivement.

Sur le marché des changes, le yen s'appréciait par rapport au dollar, qui valait lundi 113,23 yens, contre 113,35 yens vendredi. En revanche la monnaie japonaise faiblissait face à l'euro, lequel s'échangeait pour 134,44 yens, contre 134,28 yens vendredi.

