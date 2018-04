Tokyo: le Nikkei finit dans le rouge

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a fini lundi en baisse une séance particulièrement calme dans un contexte de fermeture de nombreuses places boursières mondiales et après la publication d'une enquête aux résultats mitigés sur le moral des grandes industries japonaises.

A l'issue des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a cédé 0,31% (-65,72 points) à 21.388,58 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a perdu 0,44% (-7,52 points) à 1.708,78 points.

Sur le volet des changes, le yen perdait un peu de terrain face à la monnaie américaine: le dollar valait 106,28 yens, contre 106,17 yens vendredi à la clôture. L'euro s'appréciait également et valait 130,93 yens, contre 130,67 yens.

Après avoir démarré dans le vert, la place tokyoïte a effacé ses gains dans les dernières minutes d'une séance marquée par le volume exceptionnellement bas des échanges (moins de 1 milliard d'actions).

Les marchés étaient en effet fermés lundi à Hong Kong, en Australie et en Nouvelle-Zélande pour cause de jour férié. La Bourse de Paris est aussi close lundi, tout comme la Bourse de Londres, toutes deux achevant un long week-end pascal débuté vendredi. De son côté, Wall Street rouvrira lundi après une pause de trois jours.

Alors que le marché japonais est très influencé par la tendance américaine, "tous les yeux sont tournés vers New York après ce week-end prolongé", a noté pour l'AFP Hikaru Sato, analyste de Daiwa Securities.

A Tokyo, cette première journée de la semaine a été marquée par la publication de l'enquête trimestrielle Tankan de la Banque du Japon (BoJ), qui a montré un recul du moral des grandes industries japonaises, pour la première fois après cinq trimestres de hausse, même si l'indice reste à un niveau élevé.

Une note de la banque américaine Goldman Sachs, qui a abaissé ses prévisions sur l'évolution du marché boursier japonais durant les douze prochains mois, a également pu refroidir les investisseurs. Elle a notamment pointé les risques liés à l'incertitude politique au Japon et aux Etats-Unis, l'appréciation du yen et la possibilité d'une guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.

Pékin a annoncé lundi des mesures de rétorsion contre les importations américaines en imposant des taxes sur 128 produits, une réplique attendue aux taxes américaines sur l'acier et l'aluminium.

- Japan Display plonge -

Du côté des valeurs, les valeurs de l'automobile ont été délaissées: Toyota a reculé de 0,67% à 6.779 yens, tandis que Nissan a perdu 0,04% à 1.103,5 yens.

Le secteur bancaire a aussi été à la peine: Mitsubishi UFJ Financial Group a fléchi de 0,80%, Mizuho de 0,57% à 190,3 yens et Sumitomo Mitsui de 0,96% à 4.415 yens.

A l'inverse, Sony a pris 0,52% à 5.173 yens, et Fast Retailing (Uniqlo) 0,43% à 43.430 yens.

Parmi les mouvements notables, le spécialiste des petits écrans LCD Japan Display, en difficultés financières, a plongé de 6,21% à 181 yens, après avoir dû renoncer à prendre le contrôle de Joled, expert japonais des écrans organiques électroluminescents.

La compagnie d'électricité Kansai Electric a en revanche bondi de 5,52% à 1.442,5 yens. Un tribunal a rejeté vendredi la demande d'arrêt de deux réacteurs qu'elle exploite, à la centrale de Takahama (ouest).

Le conglomérat industriel Toshiba a quant à lui perdu 0,97% à 305 yens. Il a dû retarder à avril, au plus tôt, la clôture de la cession de sa filiale Toshiba Memory, toujours dans l'attente du feu vert des autorités chinoises.

Enfin, le groupe pharmaceutique Daiichi Sankyo a avancé de 0,76% à 3.553 yens, après avoir annoncé vendredi un relèvement du plafond des paiements qu'il s'est engagé à effectuer dans le cadre d'un litige avec 2.300 patients américains.

si-mhc/anb/spi