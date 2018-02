Tokyo: le Nikkei ouvre en hausse de 1,09%, malgré un yen fort

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a ouvert en hausse jeudi, après les bonnes performances des marchés européens et américains, peu perturbés par les chiffres de l'inflation américaine plus élevés qu'attendu, et alors que le yen continuait de s'apprécier face au dollar.

Dans les premières minutes des échanges, le Nikkei des 225 valeurs vedettes prenait 1,09% (+230,53 points) à 21.384,70 points, tandis que le Topix, indice élargi de tous les titres du premier tableau, était en hausse de 0,99% (+16,89 points) à 1.719,61 points.

Sur le volet des changes, le dollar a continué de baisser et valait 106,67 yens, contre 107,17 yens à la clôture mercredi, un mouvement défavorable pour les titres des sociétés exportatrices japonaises, tandis que l'euro s'appréciait légèrement à 132,99 yens, contre 132,65 yens.

