Tokyo se ressaisit et bondit de 3% à l'ouverture

ajoute commentaires d'analyste, valeurs

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a ouvert en forte hausse mercredi au lendemain d'un plongeon de plus de 4%, les investisseurs étant visiblement rassurés par le rebond de Wall Street après un lundi noir qui a semé la panique sur les places boursières mondiales.

Dans les premières minutes des échanges, le Nikkei des 225 valeurs vedettes gagnait 3,15% (+681,05 points) à 22.291,29 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau grimpait de 3,25% (+56,59 points) à 1.800,00 points.

Sur le volet des changes, le yen, valeur refuge, qui s'était apprécié en ce début de semaine chaotique, refluait, un mouvement favorable aux titres des sociétés exportatrices japonaises: le dollar valait ainsi au moment de l'ouverture 109,63 yens, contre 108,91 yens à la clôture de la veille, tandis que l'euro remontait à 135,73 yens, contre 134,79 yens.

A New York, les indices ont terminé mardi en forte progression au lendemain de la pire séance en plus de six ans pour le Dow Jones et le S&P 500, ce qui avait précipité les Bourses asiatiques et européennes dans le rouge.

Après de nombreux records à Wall Street, l'affolement a gagné les marchés vendredi après la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis. L'annonce d'une augmentation significative des salaires en janvier a ravivé les craintes d'inflation et donc d'un resserrement monétaire américain à un rythme plus rapide que prévu.

Toutefois, selon les experts, il s'agit d'un mouvement de correction passager, la bonne santé économique actuelle et les résultats globalement encourageants des entreprises ne justifiant pas une baisse prolongée.

"Etant donné que l'économie japonaise se porte bien et que les résultats des firmes sont positifs, il est fort probable que l'indice Nikkei ne descendra pas en dessous de 21.078 points", a commenté dans une note Masayuki Kubota, analyste de Rakuten Securities, en référence au plancher de la veille qui représentait une baisse de plus de 7%.

Sur le front des valeurs, Toyota avançait mercredi matin de 4,92% à 7.645 yens. Le constructeur d'automobiles, aidé par des réductions d'impôts aux Etats-Unis et des effets de change favorables, a relevé mardi pour la troisième fois ses prévisions annuelles et vise désormais un bénéfice net record sur l'exercice qui s'achève fin mars, à 2.400 milliards de yens (17,8 milliards d'euros, +31% sur un an).

En revanche, le géant du tabac Japan Tobacco voyait son action dégringoler de 3,81% à 3.378 yens. Le groupe a accusé un recul de ses bénéfices en 2017, pénalisé par la baisse des ventes de tabac au Japon, mais il espère remonter la pente cette année.

Parmi les autres titres vedette de la cote, la couleur verte dominait après les lourdes chutes de la veille: Nintendo s'envolait de 4,30% à 46.430 yens et Sony de 3,97% à 5.548 yens, tandis que le groupe d'habillement Fast Retailing (Uniqlo) prenait 2,18% à 44.960 yens.

Autre poids lourd de la cote, l'opérateur télécoms SoftBank Group, qui devait publier ses résultats financiers après la fermeture, augmentait de 3,47% à 8.660 yens.

mis-anb/mhc/lab