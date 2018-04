Tokyo termine en hausse grâce au yen

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a terminé sur un net rebond mardi après le recul de la veille, les titres des entreprises exportatrices japonaises ayant profité du repli du yen par rapport à la monnaie américaine.

L'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a progressé de 0,86% (+190,08 points) à 22.278,12 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a pris 1,08% (+18,96 points) à 1.769,75 points.

Le marché profitait du fléchissement du yen par rapport aux principales devises: le dollar valait 108,81 yens, contre 107,82 yens la veille à la clôture, tandis que l'euro avançait également à 132,93 yens, contre 132,30 yens.

"Le yen a baissé à un niveau qui n'avait pas été atteint depuis un moment, ce qui peut attirer les acheteurs vers les actions", a commenté Toshihiko Matsuno de SMBC Nikko Securities, cité par l'agence Bloomberg News.

Le dollar est remonté en flèche du fait de la forte hausse des taux de rendement sur la dette américaine à 10 ans. Cette hausse rend le dollar plus rémunérateur, et donc plus attractif pour les cambistes.

Toutefois, cette progression des taux peut également s'avérer négative dans un second temps pour les marchés, laissant présager une hausse à venir des taux directeurs de la banque centrale américaine, qui rendrait les actions moins intéressantes que le marché obligataire.

A Tokyo, les investisseurs affichaient aussi mardi un certain optimisme à l'amorce de la saison des résultats d'entreprises, ont jugé les analystes de SBI Securities dans une note.

- Rebond de la tech -

Sur le front des valeurs, le yen a dopé les secteurs exportateurs, à l'image de l'automobile. Toyota a bondi de 2% à 7.110 points, Nissan a progressé de 1,14% à 1.148 yens, tandis que Honda Motor a gagné 1,76% à 3.740 yens.

Les valeurs technologiques et électroniques se sont reprises après avoir été pénalisées par le recul de Wall Street la veille. Sony a pris 1,64% à 5.438 yens et Panasonic 1,67% à 1.606,5 yens.

Sharp, qui fabrique les écrans LCD des actuels iPhone, a rebondi de 2,98% à 3.445 yens, après un plongeon de plus de 5% lundi dans le sillage d'une chute d'Apple à Wall Street après la publication de notes d'analystes évoquant la faiblesse des ventes de l'iPhone. Dans la même veine, le fabricant de composants TDK a regagné 1,15% à 9.600 yens, après un repli de près de 2% la veille.

Le géant des télécommunications SoftBank Group a avancé de 0,34% à 8.208 yens, alors que le Wall Street Journal a annoncé que le groupe japonais pourrait investir environ 1 milliard de dollars, au côté d'Alphabet (Google) dans la plateforme de logistique chinoise Manbang, qui met en relation des propriétaires de camions et des affréteurs de marchandises.

A rebours de la tendance, Fast Retailing (Uniqlo) a cédé 0,08% à 47.060 yens. Le distributeur a annoncé lundi soir avoir l'intention de lever 250 milliards de yens (1,88 milliards d'euros) via une émission obligataire.

La plus forte chute de la séance est le fait du groupe d'ingénierie IHI Corp (-6,45% à 3.480 yens), les investisseurs s'inquiétant de résultats qui pourraient être inférieurs aux attentes, après des déclarations de son PDG sur les ventes décevantes de composants équipant certains moteurs d'avion.

