Tom Enders confiant dans le succès commercial d'Airbus cette année

Amsterdam (AFP) --Tom Enders s'est dit confiant dans le succès commercial d'Airbus et notamment de l'A330neo, la version remotorisée du long-courrier d'Airbus, en dépit des revers qu'il a essuyés récemment face à son concurrent de Boeing, mercredi en marge de l'assemblée générale du groupe à Amsterdam.

"Je suis sûr que nous aurons une autre excellente année en termes de ventes", a déclaré Tom Enders à quelques journalistes. Airbus a devancé son rival américain avec 1.109 commandes nettes en 2017 contre 912 pour le géant de Seattle.

"Il y aura des compétitions très intenses, difficiles et rugueuses avec les gars d'en face mais je suis certain que l'A330 restera dans la compétition au cours des années à venir", a-t-il ajouté.

"Je ne peux pas vous donner de détails sur les campagnes en cours en ce moment, excepté que nous pensons toujours que c'est un excellent avion qui peut faire tout ce que fait le 787 mais avec une base de coûts d'investissements différentes", a-t-il ajouté.

La compagnie américaine Hawaiian a annulé début mars une commande de six A330neo-800, le plus petit de la famille long-courrier d'Airbus au profit du Dreamliner de Boeing. Elle a choisi à la place de commander dix 787-9, laissant le 330neo-800 sans aucune commande ni compagnie de lancement.

Son "grand-frère", l'A330neo 900, a lui été commandé à 214 exemplaires.

Boeing a également marqué un joli coup au détriment d'Airbus avec la commande de 47 appareils 787 par American Airlines la semaine dernière. La compagnie a par la même occasion annulé la commande de 22 A350, le dernier né des long-courriers du géant européen, passée par US Airways avant son rachat par American Airlines en 2013. La compagnie américaine a pris soin de préciser qu'il s'agissait d'homogénéiser sa flotte long-courrier.

"Nous faisons face à un concurrent très agressif", a reconnu Tom Enders, mais "Airbus est parfaitement capable de réagir sur le plan marketing".

"Parfois on gagne, parfois on perd. Je n'en fait pas une histoire", a-t-il poursuivi en soulignant qu'Airbus a "des produits très compétitifs. Nous allons travailler sur notre stratégie et nos tactiques de ventes et la prochaine fois, ce sera nous."

Selon lui, les équipes de vente d'Airbus, désormais dirigées par Eric Schultz, "sont en cours de réorganisation et sont mobilisées autour des long-courriers", notamment l'A330neo. L'ex-directeur de la branche aviation civile du motoriste Rolls-Royce, qui a pris la relève de l'emblématique John Leahy, s'est donné pour objectif d'accélérer les ventes de l'appareil au cours des prochaines années.

Airbus table notamment sur le marché de remplacement de l'actuel A330, qui va monter en puissance au cours des prochaines années. L'A330 est l'un des best-sellers d'Airbus, avec environ 1.700 appareils commandés depuis son entrée en service dont 1.400 sont encore en service.

