Tony Mikkelsen rejoint le Groupe Europcar en tant que Directeur des Ventes Corporate du Groupe

Le Groupe Europcar (Paris:EUCAR) annonce la nomination de Tony Mikkelsen en tant que Directeur des Ventes Corporate du Groupe.

Tony Mikkelsen sera en charge de toutes les activités de ventes corporate du Groupe. Cela inclut les segments Leasing et Renouvellement, les TMC, les grands comptes ainsi que les PME. Tony va travailler avec tous les leaders commerciaux des filiales du Groupe afin de développer les offres B2B et d’intégrer de nouveaux services de mobilité B2B dans l’ensemble de l’offre du Groupe Europcar.

Avant de rejoindre le Groupe Europcar, Tony était Directeur des Ventes Mondiales chez American Express Global Business Travel. Tony a plus de 20 ans d’expérience en tant que responsable des ventes dans des sociétés internationales comme Sabre, EMC et Winshuttle.

Tony Mikkelsen détient un BSc en Ingénierie Mécanique de la Danish Technical University et un MBA de la City University de Washington.

A propos du Groupe Europcar

Le Groupe Europcar est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris. La mission du Groupe est d’apporter une alternative attrayante à la possession de voiture en proposant une large palette de solutions de mobilité : location de voitures, location de camions et de fourgonnettes, service de chauffeur, car-sharing ou location de voitures entre particuliers. La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services.

Le Groupe opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifique de chaque client : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules low-cost en Europe, InterRent® – marque « value for money » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – une société Européenne spécialisée dans la gestion de flotte et des solutions de mobilités à destination des entreprises et du grand public.

Le Groupe propose ses différentes solutions de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans 130 pays et territoires (incluant 16 filiales en propre en Europe et 2 en Australie et Nouvelle-Zélande, des franchisés et des partenaires).

