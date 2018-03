Total : Algérie : démarrage de la production du champ gazier de Timimoun

Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) annonce la mise en production du champ gazier de Timimoun, situé dans le Sud-ouest algérien. Le complexe de production, d’une capacité de 5 millions de mètres cubes de gaz par jour en plateau (environ 30 000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j)), est opéré conjointement par Sonatrach (51%), Total (37,75%) et Cepsa (11,25%).

« La mise en production de Timimoun constitue une nouvelle étape de l’histoire du Groupe en Algérie, dont nous sommes un partenaire de long terme. Réalisé dans le budget prévu, le projet va contribuer à la croissance de la production de Total en 2018 », a déclaré Arnaud Breuillac, directeur général Exploration-Production de Total.

La production du champ sera assurée par 37 puits qui seront reliés à une usine de traitement du gaz raccordée au gazoduc transportant le gaz des gisements du Sud-Ouest algérien à Hassi R'mel (GR5).

Total en Algérie

Total est un acteur historique de l’exploration-production en Algérie depuis 1952. En 2017, la production du Groupe a atteint 15 000 bep/j. Elle provient intégralement du champ de gaz et de condensats de Tin Fouyé Tabankort (TFT), situé à 300 kilomètres à l’ouest de la frontière libyenne, dont le Groupe détient 35 %. En Algérie, Total est également présent dans la commercialisation de lubrifiants et de bitumes.

A travers l’acquisition de Maersk Oil, finalisée le 8 mars 2018, le Groupe a obtenu une participation de 12,25% dans les champs pétroliers El-Merk, Hassi Berkine et Ourhoud avec une capacité de production de 400 000 bep/j.

En novembre 2017, Total a également annoncé le projet d’acquisition du portefeuille d'actifs amont de gaz naturel liquéfié (GNL) d’Engie qui permettra au Groupe de compléter son portefeuille mondial de GNL avec 4,6 millions de tonnes grâce aux contrats d’approvisionnement avec Sonatrach une fois la transaction clôturée.

À propos de Total

Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, et acteur majeur des énergies bas carbone. Ses 98 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A. détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL S.A. ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « TOTAL », « Groupe TOTAL » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs.

Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.

