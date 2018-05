Total: Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale mixte du 26 mai 2017 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TOTAL S.A. (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 3 mai au 9 mai 2018 :

Jour de la

transaction Volume total journalier

(en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier

d'acquisition (en EUR/action) Montant des

transactions (EUR) Code

identifiant

marché 03.05.2018 88 682 51,7036 4 585 179 XPAR 04.05.2018 88 455 52,0067 4 600 253 XPAR 07.05.2018 74 295 52,313 3 886 594 XPAR 07.05.2018 38 51,88 1 971 CHIX 07.05.2018 123 51,9327 6 388 TRQX 07.05.2018 38 51,88 1 971 BATE 08.05.2018 197 766 52,1146 10 306 496 XPAR 08.05.2018 51 608 52,0808 2 687 786 CHIX 08.05.2018 22 950 52,15 1 196 843 TRQX 08.05.2018 12 167 52,1187 634 128 BATE 09.05.2018 54 079 52,411 2 834 334 XPAR Total 590 201 52,0872 30 741 943

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Total : https://www.total.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/action-total/operations-sur-titres

