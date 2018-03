Total : Dépôt des rapports annuels : Document de Référence 2017 incluant le rapport financier annuel et « Form 20-F » 2017

Regulatory News:

Le Document de référence pour l’année 2017 de TOTAL S.A. (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) vendredi 16 mars 2018. Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté et téléchargé à partir du site Internet de la Société (total.com, rubrique Actionnaires / Informations réglementées). Une traduction en anglais du Document de référence (Registration Document) est également disponible sur le site internet de la Société.

Les documents suivants sont intégrés dans le Document de référence : le rapport financier annuel 2017, le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise prévu à l’article L. 225-37 du Code de commerce, les rapports des commissaires aux comptes, en particulier le rapport prévu à l’article L. 225-235 du Code de commerce, le descriptif du programme de rachat d’actions, ainsi que le rapport sur les paiements effectués au profit des gouvernements prévu à l’article L. 225-102-3 du Code de commerce.

Le document annuel Form 20-F pour l’année 2017 de TOTAL S.A. a été déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (SEC) vendredi 16 mars 2018. Ce document peut être consulté et téléchargé à partir du site Internet de la Société (total.com, rubrique Actionnaires / Informations réglementées) ou à partir du site de la SEC (sec.gov).

Des exemplaires du Document de référence, du Registration Document et du Form 20-F sont disponibles gratuitement au siège social de la Société, 2 place Jean Millier, La Défense 6, 92400 Courbevoie.

À propos de Total

Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, et acteur majeur des énergies bas carbone. Ses 98 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A. détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL S.A. ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « TOTAL », « Groupe TOTAL » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs.

Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.

