Total : Résultats du premier trimestre 2018

vs 1T17 Résultat net ajusté1 - en milliards de dollars (G$) 2,9 2,6 +13% - en dollar par action 1,09 1,01 +8% Marge brute d'autofinancement8 (G$) 5,4 4,7 +15% DACF9 (G$) 5,7 4,9 +16% Résultat net part du Groupe de 2,6 G$ au 1T18, en baisse de 7% par rapport à 1T17 Ratio d’endettement de 15,1% au 31 mars 2018 Production d’hydrocarbures de 2 703 kbep/j au 1T18, en hausse de plus de 5% sur un an Acompte sur dividende au titre du 1T18 de 0,64 €/action détachable le 25 septembre 2018 Le Conseil d’administration de Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT), réuni le 25 avril 2018 sous la présidence de Patrick Pouyanné, Président-directeur général, a arrêté les comptes du Groupe pour le premier trimestre 2018. En commentant les résultats, Patrick Pouyanné a déclaré :

« Les cours du pétrole ont poursuivi leur rebond au premier trimestre 2018. Le Brent a atteint une moyenne de 67 $/b, porté par une demande soutenue, le respect des quotas OPEP-non OPEP et les tensions géopolitiques. A l’inverse, du fait de cette hausse, les marges de raffinage se sont affaiblies (-34%). Dans ce contexte, le résultat net ajusté et le DACF du Groupe ont poursuivi leur croissance et se sont établis en hausse respectivement de 13% et 16% sur un an, en ligne avec les sensibilités annoncées par le Groupe. Le cash flow après investissements organiques a atteint 2,8 milliards de dollars, en hausse de plus de 50% sur un an, grâce aux bonnes performances opérationnelles et au maintien de la discipline sur les dépenses. La rentabilité des capitaux propres est de 10%. Conformément à la politique de retour à l’actionnaire annoncée en février, le Groupe augmente le premier acompte sur dividende 2018 de 3,2%. Il a racheté toutes les actions émises en janvier pour paiement du deuxième acompte sur dividende 2017 pour annuler tout effet de dilution. Enfin, il a racheté des actions pour un montant additionnel d’environ 300 millions de dollars afin de partager avec ses actionnaires les bénéfices résultant des prix du pétrole élevés. La production a atteint au premier trimestre un niveau record de plus de 2,7 Mbep/j, en hausse de plus de 5% sur un an, malgré l’expiration du permis de la Mahakam en Indonésie. Elle a bénéficié de la montée en puissance des nouveaux projets, comme Yamal LNG en Russie et Moho Nord au Congo, ainsi que la contribution des nouveaux actifs, notamment Maersk Oil et Al Shaheen au Qatar. Deux démarrages ont eu lieu au premier trimestre : Fort Hills au Canada et Timimoun en Algérie.

Le Groupe continue à préparer son avenir. Il a enregistré des succès majeurs avec l’obtention de deux nouvelles concessions offshore de 40 ans à Abou Dhabi, l’acquisition de 16% dans la concession onshore de Waha en Libye et la montée en participation dans les actifs en offshore profond dans le Golfe du Mexique, faisant suite à la découverte géante de Ballymore en janvier.

Dans l’Aval, le Groupe poursuit sa croissance dans la pétrochimie en finalisant une joint venture avec Borealis et NOVA aux Etats-Unis et en signant un accord de principe en vue de développer un nouveau complexe pétrochimique géant intégré à la raffinerie SATORP en Arabie Saoudite.

L’acquisition annoncée de Direct Energie permettra à Total d’accélérer le développement dans la génération et la distribution d’électricité et de gaz en France et en Belgique. Ce projet s’inscrit dans la stratégie du Groupe d’intégration sur l’ensemble de la chaine de valeur du gaz-électricité et de développement des énergies bas carbone. » Principales données financières issues des comptes consolidés de Total1 En millions de dollars, sauf le taux d'imposition,

le résultat par action et le nombre d’actions 1T18 4T17 1T17 1T18

vs

1T17 Résultat opérationnel net ajusté des secteurs 3 385 3 359 2 767 +22% Exploration-Production 2 183 1 805 1 382 +58% Gas, Renewables & Power 115 232 61 +89% Raffinage-Chimie 720 886 1 023 -30% Marketing & Services 367 436 301 +22% Quote-part du résultat net ajusté des sociétés mises en équivalence 637 731 591 +8% Taux moyen d'imposition du Groupe2 39,9% 31,8% 31,3% Résultat net ajusté part du Groupe 2 884 2 872 2 558 +13% Résultat net ajusté dilué par action (dollars)3 1,09 1,10 1,01 +8% Résultat net ajusté dilué par action (euros)* 0,89 0,94 0,95 -7% Nombre moyen pondéré dilué d’actions (millions) 2 568 2 536 2 457 +4% Résultat net part du Groupe 2 636 1 021 2 849 -7% Investissements4 6 724 5 103 3 678 +83% Désinvestissements5 2 585 1 467 2 898 -11% Investissements nets6 4 139 3 638 780 x5,3 Investissements organiques7 2 620 4 442 2 944 -11% Acquisition de ressources 3 474 107 12 n.s. Marge brute d'autofinancement8 5 370 5 955 4 687 +15% Marge brute d'autofinancement hors frais financiers (DACF)9 5 668 6 233 4 902 +16% Flux de trésorerie d’exploitation 2 081 8 615 4 701 -56% * Taux de change moyen €-$ : 1,2292 au 1er trimestre 2018 Faits marquants depuis le début de l’année 201810 Démarrage de la production du champ gazier de Timimoun en Algérie et du projet Fort Hills au Canada

Obtention de participations dans les deux nouvelles concessions offshore d’Umm Shaif & Nasr (20%) et de Lower Zakum (5%) pour 40 ans à Abou Dhabi

Acquisition de 16,33% dans la concession onshore de Waha en Libye

Finalisation de l’acquisition de Maersk Oil, permettant notamment au Groupe de devenir le second opérateur en Mer du Nord

Finalisation au Brésil de l’acquisition des participations dans les champs en offshore profond de Lapa et de Iara dans le cadre de l’alliance stratégique avec Petrobras

Finalisation de la cession de la participation dans le champ de Martin Linge en Norvège

Renforcement de la présence dans les eaux profondes du Golfe du Mexique avec la découverte majeure de Ballymore, la montée en participation à 32,5% dans la découverte d’Anchor et à 60% dans North Platte, et l’acquisition d’actifs d’exploration auprès de Cobalt

Entrée dans des permis d’exploration dans les bassins prolifiques de Guyana et de la mer Méditerranée au large du Liban.

Création aux Etats-Unis d’une joint venture dans la pétrochimie avec Borealis et NOVA Chemicals

Signature d’un accord avec Saudi Aramco en vue de construire un complexe pétrochimique géant à Jubail en Arabie Saoudite

Signature d’un accord en vue d’acquérir Direct Energie Analyse des résultats des secteurs Exploration-Production > Environnement – prix de vente liquides et gaz* 1T18 4T17 1T17 1T18

vs

1T17 Brent ($/b) 66,8 61,3 53,7 +24% Prix moyen des liquides ($/b) 60,3 57,6 49,2 +23% Prix moyen du gaz ($/Mbtu) 4,73 4,23 4,10 +15% Prix moyen des hydrocarbures ($/bep) 47,3 43,3 37,9 +25% * Filiales consolidées, hors marges fixes. Le différentiel moyen des liquides s’est dégradé de 2 $/b compte-tenu notamment de la très faible valorisation des productions de bitume canadien qui sont en forte croissance du fait du démarrage de Fort Hills. > Production Production d'hydrocarbures 1T18 4T17 1T17 1T18

vs

1T17 Productions combinées (kbep/j) 2 703 2 613 2 569 +5% Liquides (kb/j) 1 481 1 389 1 303 +14% Gaz (Mpc/j) 6 664 6 832 6 894 -3% La production d’hydrocarbures a été de 2 703 milliers de barils équivalent pétrole par jour (kbep/j) au premier trimestre 2018, en hausse de plus de 5% sur un an, en raison des éléments suivants : +7% lié au démarrage et à la montée en puissance des nouveaux projets, notamment Moho Nord, Yamal LNG, Edradour-Glenlivet, Kashagan, Fort Hills et Libra,

0% d’effet périmètre. L’intégration d’Al-Shaheen au Qatar, des actifs de Maersk Oil, de Waha en Libye et de Lapa/Iara au Brésil est compensée par l’expiration du permis de la Mahakam en Indonésie à fin 2017,

+1% lié à l’amélioration des conditions de sûreté en Libye et au Nigeria,

-3% lié à l’effet prix, au déclin naturel des champs et aux quotas de production. > Résultats En millions de dollars, sauf le taux moyen d'imposition 1T18 4T17 1T17 1T18

vs

1T17 Résultat opérationnel net ajusté* 2 183 1 805 1 382 +58% dont quote-part du résultat net ajusté des sociétés mises en équivalence 446 419 315 +42% Taux moyen d'imposition** 48,1% 42,8% 41,9% Investissements 5 871 3 490 2 636 +123% Désinvestissements 2 251 1 334 113 x20 Investissements organiques 2 057 3 120 2 506 -18% Marge brute d'autofinancement *** 4 265 4 263 3 336 +28% Flux de trésorerie d’exploitation *** 3 569 4 174 2 801 +27% * Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.

** Il se définit de la manière suivante : (impôt sur le résultat opérationnel net ajusté) / (résultat opérationnel net ajusté - quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence - dividendes reçus des participations - dépréciations des écarts d’acquisition + impôt sur le résultat opérationnel net ajusté).

*** hors frais financiers Le résultat opérationnel net ajusté de l’Exploration-Production s’est établi à 2 183 M$ au premier trimestre 2018, en hausse de près de 60% sur un an. La croissance de la production et les efforts de réduction de coûts ont permis de capter le bénéfice de prix des hydrocarbures plus élevés, malgré un taux d’impôt qui augmente à 48% en lien avec la remontée des prix du pétrole. La marge brute d’autofinancement hors frais financiers est en hausse de 28% pour les mêmes raisons. L’Exploration-Production a ainsi généré 2,2 milliards de dollars de cash flow après investissements organiques au premier trimestre 2018. Gas, Renewables & Power > Résultats En millions de dollars 1T18 4T17 1T17 1T18

vs

1T17 Résultat opérationnel net ajusté* 115 232 61 +89% Investissements 249 306 315 -21% Désinvestissements 78 46 4 x19,5 Investissements organiques 77 85 102 -25% Marge brute d'autofinancement ** 49 25 35 +40% Flux de trésorerie d’exploitation ** (179) 667 140 n.s. * Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.

** hors frais financiers Le résultat opérationnel net ajusté du secteur Gas, Renewables & Power s’est établi à 115 M$ au premier trimestre 2018, grâce notamment à une meilleure performance des activités solaires. Raffinage-Chimie > Volumes raffinés et taux d’utilisation* 1T18 4T17 1T17 1T18

vs

1T17 Total volumes raffinés (kb/j) 1 832 1 842 1 917 -4% France 624 648 625 - Reste de l'Europe 746 784 799 -7% Reste du monde 462 410 493 -6% Taux d’utilisation sur bruts traités** 87% 91% 91% * Y compris les quotes-parts dans TotalErg et les raffineries africaines reportées dans le secteur Marketing & Services.

** Sur la base de la capacité de distillation en début d’année. Les volumes raffinés sont en baisse de 4% au premier trimestre 2018 par rapport au premier trimestre 2017, conséquence notamment du premier grand arrêt d’un des deux trains de distillation de SATORP en Arabie Saoudite qui a permis d’augmenter la capacité de plus de 10%, ainsi que de difficultés opérationnelles sur la plateforme d’Anvers liées au démarrage d’Optara et du début du grand arrêt du plus gros train de distillation. > Résultats En millions de dollars sauf l'ERMI 1T18 4T17 1T17 1T18

vs

1T17 Indicateur de marge de raffinage européenne ERMI ($/t) 25,6 35,5 38,9 -34% Résultat opérationnel net ajusté* 720 886 1 023 -30% Investissements 332 710 266 +25% Désinvestissements 25 36 2 740 -99% Investissements organiques 308 684 222 39% Marge brute d'autofinancement ** 920 1 142 1 031 -11% Flux de trésorerie d’exploitation ** (1 109) 3 030 1 762 n.s. * Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.

** hors frais financiers L’indicateur de marge de raffinage européenne (ERMI) du Groupe est en retrait de 34% à 25,6 $/t en moyenne au premier trimestre, principalement du fait de la hausse des prix du pétrole et d’une demande saisonnière réduite.

Dans ce contexte, le résultat opérationnel net ajusté du secteur Raffinage-Chimie s’établit à 720 M$ au premier trimestre, en baisse de 30% sur un an. Marketing & Services > Ventes de produits pétroliers Ventes en kb/j* 1T18 4T17 1T17 1T18

vs

1T17 Total des ventes du Marketing & Services 1 801 1 821 1 728 +4% Europe 993 1 046 1 039 -4% Reste du monde 808 775 689 +17% *Hors négoce international (trading) et ventes massives Raffinage, et y compris quote-part dans TotalErg. Les ventes de produits pétroliers affichent une croissance de 4% sur un an, en raison notamment d’un bon développement des activités en Asie et en Afrique, du fait de l’intégration des activités de logistique et de distribution de GAPCO en Afrique de l’Est. Les volumes en Europe sont en retrait principalement du fait de la cession des activités de TotalErg en Italie. > Résultats En millions de dollars 1T18 4T17 1T17 1T18

vs

1T17 Résultat opérationnel net ajusté* 367 436 301 +22% Investissements 228 570 439 -48% Désinvestissements 228 45 36 x6,3 Investissements organiques 136 533 95 +43% Marge brute d'autofinancement ** 430 644 429 - Flux de trésorerie d’exploitation ** (60) 1 015 331 n.s. * Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.

** hors frais financiers Le résultat opérationnel net ajusté s’inscrit à 367 M$ au premier trimestre, en hausse de 22% sur un an. La croissance des volumes permet de tirer parti de marges de distribution toujours bonnes. Résultats de Total > Résultats opérationnels nets ajustés des secteurs Le résultat opérationnel net ajusté des secteurs a atteint 3 385 M$ au premier trimestre 2018, en hausse de 22% sur un an, grâce aux bonnes performances de l’Exploration-Production, tirant parti de la hausse des prix et de la croissance des productions, de Gas Renewables & Power, et du Marketing & Services, poursuivant son développement sur les marchés en croissance, avec une baisse de la contribution du Raffinage-Chimie dans un contexte de marges de raffinage en retrait. > Résultat net ajusté part du Groupe Le résultat net ajusté s’est établi à 2 884 M$ au premier trimestre 2018, en hausse de 13% par rapport à l’année dernière. Cette augmentation s’explique par la performance des secteurs en hausse de 22%. Le coût net de la dette nette augmente sur un an principalement du fait de la remontée des taux d’intérêt en dollar. Le résultat net ajusté exclut l’effet de stock après impôt, les éléments non-récurrents et les effets des variations de juste valeur11. Le total des éléments d’ajustement du résultat net12 représente un montant de -248 M$ au premier trimestre 2018. Le taux moyen d’imposition du Groupe s’est établi à 39,9% au premier trimestre 2018, contre 31,3% un an plus tôt, du fait de la hausse du taux d’imposition de l’Exploration-Production en lien avec des prix des hydrocarbures plus élevés, et du poids plus important de ce secteur dans les résultats du Groupe ce trimestre. > Résultat net ajusté par action Le résultat net ajusté dilué par action est en hausse de 8% à 1,09 $ sur le premier trimestre 2018, calculé sur la base d’un nombre moyen pondéré dilué d’actions de 2 568 millions, contre 1,01 $ au premier trimestre 2017. Au 31 mars 2018, le nombre d’actions dilué était de 2 632 millions. Suite aux annonces sur le retour à l’actionnaire faites en février 2018, le Groupe a procédé au premier trimestre au rachat de 9,8 millions d’actions en vue de leur annulation. Ces opérations intègrent d’une part les rachats d’actions émises pour paiement du dividende en actions, afin d’éliminer toute dilution liée au dividende en actions, et d’autre part des rachats additionnels d’actions pour 294 millions de dollars pour partager avec les actionnaires les bénéfices résultant de prix du pétrole plus élevés. > Cessions – acquisitions Les cessions finalisées ont représenté 2 169 M$ au premier trimestre 2018, constituées principalement par la cession du champs à coûts élevés Martin Linge en Norvège, d’une participation dans Fort Hills au Canada et des activités de distribution de TotalErg en Italie. Les acquisitions finalisées ont représenté 3 688 M$ au premier trimestre 2018, constituées principalement par l’acquisition de participations dans les champs en eau profonde de Iara et Lapa au Brésil, de participations dans deux nouvelles concessions offshore pour 40 ans à Abou Dhabi, et l’acquisition de 16,3% dans l’actif Waha en Libye, net de la trésorerie remontée de Maersk Oil. > Cash flow net Le cash flow net13 du Groupe ressort à 1 231 M$ au premier trimestre 2018. La hausse de la marge brute d’autofinancement de 15% sur un an a permis de financer des investissements nets en hausse de près de 3,4 milliards de dollars, essentiellement liés à un montant d’acquisitions finalisées significatif au premier trimestre 2018 (3,7 milliards de dollars). > Rentabilité La rentabilité des capitaux propres s’est établie à 10% sur la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, en hausse par rapport à la même période l’année dernière. En millions de dollars Période du 1er avril 2017

au 31 mars 2018 Période du 1er janvier 2017

au 31 décembre 2017 Période du 1er avril 2016 au

31 mars 2017 Résultat net ajusté 11 150 10 762 9 363 Capitaux propres retraités moyens 111 522 106 078 99 784 Rentabilité des capitaux propres (ROE) 10,0% 10,1% 9,4% La rentabilité des capitaux employés moyens s’est établie à 9,1% sur la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, en hausse par rapport à la même période l’année dernière. Elle ne prend en compte que le résultat de Maersk Oil du mois de mars alors que les capitaux de Maersk Oil sont entièrement intégrés au 31 mars. En millions de dollars Période du 1er avril 2017 au

31 mars 2018 Période du 1er janvier 2017 au

31 décembre 2017 Période du 1er avril 2016 au

31 mars 2017 Résultat opérationnel net ajusté 12 428 11 958 10 245 Capitaux mis en œuvre moyens au coût de remplacement 136 384 127 574 128 282 ROACE 9,1% 9,4% 8,0% Sensibilités 2018* Scénario Variation Impact estimé

sur le résultat

opérationnel

net ajusté Impact estimé

sur les flux de

trésorerie

d'exploitation Dollar 1,2 $/€ +/- 0,1 $ par € -/+ 0,1 G$ ~0 G$ Brent 50 $/b +/- 10 $/b** +/- 2,3 G$ +/- 2,8 G$ Marge de raffinage européenne (ERMI) 35 $/t +/- 10 $/t +/- 0,5 G$ +/- 0,6 G$ * Sensibilités mises à jour une fois par an, à l’occasion de la publication des résultats du 4eme trimestre de l’année précédente. Les sensibilités indiquées sont des estimations préparées sur la base de la vision actuelle de TOTAL de son portefeuille 2018. Les résultats réels peuvent varier significativement des estimations qui résulteraient de l’application de ces sensibilités. L’impact de la sensibilité $/€ sur le résultat opérationnel net ajusté est attribuable pour l’essentiel au Raffinage-Chimie.

** en supposant les différentiels constants sur la valorisation des liquides Synthèse et perspectives Depuis le début du deuxième trimestre 2018, le Brent évolue autour de 70 $/b dans un contexte de demande toujours soutenue et de baisse des stocks. L’environnement reste néanmoins volatil avec une persistance des incertitudes sur l’évolution de l’offre mondiale. Le Groupe maintient donc avec rigueur sa discipline sur les coûts. L’objectif de coût de production est maintenu à 5,5 $/bep en 2018. Le programme d’économie se poursuit, visant plus de 4 milliards de dollars en 2018. Le point mort organique du Groupe continue à diminuer, avec pour cible 25 $/b cette année. Le Groupe continue à investir dans des projets rentables et tire ainsi parti d’un environnement favorable de coûts. Il confirme que les investissements (organiques et acquisitions nettes de cessions) s’établiront entre 15 et 17 milliards de dollars en 2018. La croissance de la production devrait dépasser l’objectif de 6% en 2018, grâce au démarrage et à la montée en puissance des nouveaux projets, ainsi qu’à l’intégration des actifs récemment acquis, confortant l’objectif de croissance de 5% par an en moyenne entre 2016 et 2022. Les démarrages de projets fortement générateurs de cash et la pleine contribution des nouveaux actifs, principalement Maersk Oil, devraient continuer à alimenter la croissance des cash flows sur le reste de l’année 2018. Depuis le début du deuxième trimestre, les marges de raffinage sont en hausse, autour de 30 $/t. Le taux d’utilisation des raffineries est affecté depuis mi-mars par des travaux de maintenance planifiée sur la partie pétrochimique de la plateforme de Normandie et sur un des deux trains de raffinage de la plateforme d’Anvers. Conformément aux annonces sur la politique de retour aux actionnaires, le Groupe rachètera les actions nouvellement émises pour paiement du dividende afin d’éliminer toute dilution. De plus, il continuera de racheter des actions pour un montant allant jusqu’à 5 milliards de dollars sur la période 2018-2020, afin de faire bénéficier les actionnaires des cash flows excédentaires. Le dividende sera augmenté de 10% sur les trois prochaines années, visant 2,72 euros par action pour l’exercice 2020. -- -- -- Pour écouter en direct la conférence téléphonique qui se tient ce jour à 14h15 (heure de Paris) de Patrick Pouyanné, Président-directeur général et Patrick de La Chevardière, Directeur Financier, avec les analystes financiers, vous pouvez composer le +33 (0) 1 76 77 22 74 (code d’accès 9753541) ou vous connecter sur le site du Groupe total.com. Pour réécouter cette conférence, vous pouvez composer le +33 (0) 1 70 48 00 94 (code d’accès 9753541). * * * * * Principales données opérationnelles des secteurs > Exploration – Production Production combinée liquides/gaz par zone géographique (kbep/j) 1T18 4T17 1T17 1T18

vs

1T17 Europe et Asie centrale 886 764 806 +10% Afrique 673 659 635 +6% Moyen-Orient et Afrique du Nord 639 595 534 +20% Amériques 371 356 334 +11% Asie Pacifique 134 239 259 -48% Production totale 2 703 2 613 2 569 +5% dont filiales mises en équivalence 724 656 645 +12% Production de liquides par zone géographique (kb/j) 1T18 4T17 1T17 1T18

vs

1T17 Europe et Asie centrale 299 265 271 +10% Afrique 503 501 485 +4% Moyen-Orient et Afrique du Nord 501 457 392 +28% Amériques 165 137 126 +31% Asie Pacifique 13 29 29 -56% Production totale 1 481 1 389 1 303 +14% dont filiales mises en équivalence 304 311 264 +15% Production de gaz par zone géographique (Mpc/j) 1T18 4T17 1T17 1T18

vs

1T17 Europe et Asie centrale 3 157 2 657 2 891 +9% Afrique 857 980 713 +20% Moyen-Orient et Afrique du Nord 761 759 787 -3% Amériques 1 158 1 225 1 171 -1% Asie Pacifique 731 1 211 1 332 -45% Production totale 6 664 6 832 6 894 -3% dont filiales mises en équivalence 2 257 2 022 2 015 +12% Gaz Naturel Liquéfié 1T18 4T17 1T17 1T18 vs 1T17 Ventes de GNL* (Mt) 2,50 2,62 2,99 -16% * Ventes part du Groupe, hors trading ; données des périodes 2017 retraitées pour corriger les estimations des volumes de Bontang en Indonésie avec le coefficient SEC 2017. > Aval (Raffinage-Chimie et Marketing & Services) Ventes de produits raffinés par zone géographique (kb/j)* 1T18 4T17* 1T17* 1T18

vs

1T17 Europe** 1 902 2 000 2 135 -11% Afrique 754 639 564 +34% Amériques 760 476 576 +32% Reste du monde 680 727 757 -10% Total des ventes 4 096 3 842 4 033 +2% dont ventes massives raffinage 570 587 616 -7% dont négoce international 1 725 1 434 1 689 +2% * Données 4T17 et 1T17 retraitées

** Y compris quote-part dans TotalErg. Eléments d’ajustement du résultat net part du Groupe En millions de dollars 1T18 4T17 1T17 Eléments non-récurrents du résultat net (part du Groupe) (195) (2 218) 236 Plus ou moins value de cession (101) 188 2 139 Charges de restructuration (21) (5) (5) Dépréciations exceptionnelles (12) (2 060) (1 718) Autres éléments (61) (341) (180) Effet de stock : écart FIFO / coût de remplacement, net d’impôt (45) 354 55 Effet des variations de juste valeur (8) 13 0 Total des éléments d’ajustement du résultat net (248) (1 851) 291 Investissements – Désinvestissements En millions de dollars 1T18 4T17 1T17 1T18

vs

1T17 Investissements organiques 2 620 4 442 2 944 -11% dont exploration capitalisée 111 181 111 - dont augmentation des prêts non courants 171 207 158 +8% dont remboursement des prêts non courants (416) (348) (187) +122% Acquisitions 3 688 313 547 x6,7 Cessions 2 169 1 119 2 711 -20% Autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle - (2) - n.s. Investissements nets 4 139 3 638 780 x5,3 Ratios d’endettement En millions de dollars 31/03/2018 31/12/2017 31/03/2017 Dettes financières courantes 14 909 11 096 13 582 Actifs financiers courants nets (1 920) (3 148) (3 694) Actifs et passifs financiers destinés à être cédés ou échangés - - (2) Dettes financières non courantes 40 257 41 340 42 017 Instruments de couverture des dettes financières non courantes (1 154) (679) (877) Trésorerie et équivalents de trésorerie (30 092) (33 185) (27 526) Dette nette (a) 22 000 15 424 23 500 Capitaux propres – part du Groupe 121 187 111 556 103 831 Intérêts minoritaires (ne conférant pas le contrôle) 2 499 2 481 2 823 Capitaux propres (b) 123 686 114 037 106 654 Ratio dette nette sur capitaux propres = a / b 17,8% 13,5% 22,0% Ratio dette nette sur capital = a / (a + b) 15,1% 11,9% 18,1% Rentabilité des capitaux employés moyens > Période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 En millions de dollars Exploration-

Production Gas,

Renewables

& Power Raffinage-

Chimie Marketing &

Services Groupe Résultat opérationnel net ajusté 6 786 539 3 487 1 742 12 428 Capitaux mis en œuvre au 31/03/2017* 106 937 5 036 11 130 6 331 128 810 Capitaux mis en œuvre au 31/03/2018* 119 035 5 237 13 428 7 409 143 957 ROACE 6,0% 10,5% 28,4% 25,4% 9,1% > Période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 Période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 En millions de dollars Exploration-

Production Gas,

Renewables

& Power Raffinage-

Chimie Marketing &

Services Groupe Résultat opérationnel net ajusté 5 985 485 3 790 1 676 11 958 Capitaux mis en œuvre au 31/12/2016* 107 617 4 976 11 618 5 884 127 423 Capitaux mis en œuvre au 31/12/2017* 107 921 4 692 11 045 6 929 127 727 ROACE 5,6% 10,0% 33,4% 26,2% 9,4% > Période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 En millions de dollars Exploration-

Production Gas,

Renewables

& Power Raffinage-

Chimie Marketing &

Services Groupe Résultat opérationnel net ajusté 4 213 427 4 088 1 571 10 245 Capitaux mis en œuvre au 31/03/2016* 104 826 4 669 12 555 5 836 127 754 Capitaux mis en œuvre au 31/03/2017* 106 937 5 036 11 130 6 331 128 810 ROACE 4,0% 8,8% 34,5% 25,8% 8,0% * Au coût de remplacement (retraités de l’effet de stock après impôts). Ce communiqué de presse présente les résultats du premier trimestre 2018, issus des comptes consolidés de TOTAL S.A. au 31 mars 2018. Les procédures d’audit par les Commissaires aux Comptes sont en cours. Ce document ne constitue pas le rapport financier annuel au sens de L. 451-1-2 du Code monétaire et financier. Ce document peut contenir des informations prospectives sur le Groupe (notamment des objectifs et tendances), ainsi que des déclarations prospectives (forward-looking statements) au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, concernant notamment la situation financière, les résultats d’opérations, les activités et la stratégie industrielle de TOTAL. Ces données ne constituent pas des prévisions au sens du règlement européen n°809/2004. Les informations et déclarations prospectives contenues dans ce document sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux envisagés, tels que notamment la variation des taux de change, le prix des produits pétroliers, la capacité d’effectuer des réductions de coûts ou des gains d’efficacité sans perturbation inopportune des opérations, les considérations de réglementations environnementales et des conditions économiques et financières générales. De même, certaines informations financières reposent sur des estimations notamment lors de l’évaluation de la valeur recouvrable des actifs et des montants des éventuelles dépréciations d’actifs. Ni TOTAL ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Des informations supplémentaires concernant les facteurs, risques et incertitudes susceptibles d’avoir un effet sur les résultats financiers ou les activités du Groupe sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document de référence déposé par la Société auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé par la Société auprès de la United States Securities and Exchange Commission (« SEC »). L’information financière sectorielle est présentée selon les principes identiques à ceux du reporting interne et reproduit l’information sectorielle interne définie pour gérer et mesurer les performances de TOTAL. Les indicateurs de performance excluant les éléments d’ajustement, tels que le résultat opérationnel ajusté, le résultat opérationnel net ajusté et le résultat net ajusté, sont destinés à faciliter l'analyse de la performance financière et la comparaison des résultats entre périodes. Les éléments d’ajustement comprennent : (i) les éléments non récurrents

En raison de leur caractère inhabituel ou particulièrement significatif, certaines transactions qualifiées « d'éléments non récurrents » sont exclues des informations par secteur d'activité. En général, les éléments non récurrents concernent des transactions qui sont significatives, peu fréquentes ou inhabituelles. Cependant, dans certains cas, des transactions telles que coûts de restructuration ou cessions d'actifs, qui ne sont pas considérées comme représentatives du cours normal de l'activité, peuvent être qualifiées d'éléments non récurrents, bien que des transactions similaires aient pu se produire au cours des exercices précédents, ou risquent de se reproduire lors des exercices futurs.

(ii) l’effet de stock

Les résultats ajustés des secteurs Raffinage-Chimie et Marketing & Services sont communiqués selon la méthode du coût de remplacement. Cette méthode est utilisée afin de mesurer la performance des secteurs et de faciliter la comparabilité de leurs résultats avec ceux des principaux concurrents du Groupe.

Dans la méthode du coût de remplacement, proche du LIFO (Last In, First Out), la variation de la valeur des stocks dans le compte de résultat est déterminée par référence au différentiel de prix fin de mois d'une période à l'autre ou par référence à des prix moyens de la période selon la nature des stocks concernés et non par la valeur historique des stocks. L’effet de stock correspond à la différence entre les résultats calculés selon la méthode FIFO (First In, First Out) et les résultats selon la méthode du coût de remplacement.

(iii) l’effet des variations de juste valeur

L’effet des variations de juste valeur présenté en éléments d’ajustement correspond, pour certaines transactions, à des différences entre la mesure interne de la performance utilisée par la Direction Générale de TOTAL et la comptabilisation de ces transactions selon les normes IFRS.

Les normes IFRS prévoient que les stocks de trading soient comptabilisés à leur juste valeur en utilisant les cours spot de fin de période. Afin de refléter au mieux la gestion par des transactions dérivées de l’exposition économique liée à ces stocks, les indicateurs internes de mesure de la performance intègrent une valorisation des stocks de trading en juste valeur sur la base de cours forward.

Par ailleurs, dans le cadre de ses activités de trading, TOTAL conclut des contrats de stockage dont la représentation future est enregistrée en juste valeur dans la performance économique interne du Groupe, mais n’est pas autorisée par les normes IFRS. Dans ce cadre, les résultats ajustés (résultat opérationnel ajusté, résultat opérationnel net ajusté, résultat net ajusté) se définissent comme les résultats au coût de remplacement, hors éléments non récurrents et hors effet des variations de juste valeur. Les chiffres présentés en euros sont obtenus à partir des chiffres en dollars convertis sur la base des taux de change moyen euro/US dollar (€-$) des périodes concernées et ne résultent pas d’une comptabilité tenue en euros. Avertissement aux investisseurs américains - La SEC autorise les sociétés pétrolières et gazières sous son autorité à publier séparément les réserves prouvées, probables et possibles qu'elles auraient identifiées conformément aux règles de la SEC. Ce document peut contenir certains termes que les recommandations de la SEC nous interdisent strictement d’utiliser dans les documents officiels qui lui sont adressés, comme notamment les termes "réserves potentielles" ou "ressources". Tout investisseur américain est prié de se reporter au Form 20-F publié par TOTAL, File N ° 1-10888, disponible au 2, place Jean Millier – Arche Nord Coupole/Regnault - 92078 Paris-La Défense Cedex, France, ou sur notre site Internet total.com. Ce document est également disponible auprès de la SEC en appelant le 1-800-SEC-0330 ou sur le site Internet de la SEC sec.gov. Comptes Total

_________________ Comptes consolidés du premier trimestre 2018, normes IFRS COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ TOTAL (non audité) (en millions de dollars) (a) 1er trimestre

2018 4ème trimestre

2017 1er trimestre

2017 Chiffre d'affaires 49 611 47 351 41 183 Droits d'accises (6 319) (5 909) (5 090) Produits des ventes 43 292 41 442 36 093 Achats, nets de variation de stocks (29 446) (27 659) (23 987) Autres charges d'exploitation (6 937) (6 586) (6 166) Charges d'exploration (204) (287) (197) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 916) (5 691) (4 579) Autres produits 523 512 2 325 Autres charges (190) (570) (291) Coût de l'endettement financier brut (390) (352) (331) Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie (41) (45) (11) Coût de l'endettement financier net (431) (397) (342) Autres produits financiers 240 240 228 Autres charges financières (170) (159) (160) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 484 657 548 Charge d'impôt (1 596) (772) (693) Résultat net de l'ensemble consolidé 2 649 730 2 779 Part du Groupe 2 636 1 021 2 849 Intérêts ne conférant pas le contrôle 13 (291) (70) Résultat net par action (dollars) 1,00 0,37 1,14 Résultat net dilué par action (dollars) 0,99 0,37 1,13 (a) Excepté pour les résultats nets par action. RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ TOTAL (non audité) (en millions de dollars) 1er trimestre

2018 4ème trimestre

2017 1er trimestre

2017 Résultat net de l'ensemble consolidé 2 649 730 2 779 Autres éléments du résultat global Pertes et gains actuariels 25 794 126 Variation de la juste valeur des placements en instruments de capitaux propres 7 - - Effet d'impôt 2 (373) (41) Écart de conversion de consolidation de la société-mère 2 131 1 432 940 Sous-total des éléments ne pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat 2 165 1 853 1 025 Écart de conversion de consolidation (362) (585) (200) Actifs financiers disponibles à la vente - 3 (1) Couverture de flux futurs 178 174 113 Variation du basis spread des opérations en monnaie étrangère (29) - - Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d'impôt (168) (5) 331 Autres éléments - - 3 Effet d'impôt (48) (49) (39) Sous-total des éléments pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat (429) (462) 207 Total autres éléments du résultat global (après impôt) 1 736 1 391 1 232 Résultat global 4 385 2 121 4 011 Part du Groupe 4 356 2 385 4 074 Intérêts ne conférant pas le contrôle 29 (264) (63) BILAN CONSOLIDÉ TOTAL (en millions de dollars) 31 mars

2018

(non audité) 31 décembre

2017 31 mars

2017

(non audité) ACTIF Actifs non courants Immobilisations incorporelles 24 502 14 587 14 048 Immobilisations corporelles 116 181 109 397 111 100 Sociétés mises en équivalence : titres et prêts 22 332 22 103 21 638 Autres titres 1 710 1 727 1 381 Actifs financiers non courants 1 154 679 877 Impôts différés 5 519 5 206 4 766 Autres actifs non courants 3 633 3 984 4 114 Total actifs non courants 175 031 157 683 157 924 Actifs courants Stocks 17 006 16 520 14 985 Clients et comptes rattachés 17 774 14 893 12 235 Autres créances 14 824 14 210 13 955 Actifs financiers courants 2 289 3 393 3 971 Trésorerie et équivalents de trésorerie 30 092 33 185 27 526 Actifs destinés à être cédés ou échangés - 2 747 413 Total actifs courants 81 985 84 948 73 085 Total actif 257 016 242 631 231 009 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Capitaux propres Capital 8 207 7 882 7 667 Primes et réserves consolidées 120 559 112 040 109 583 Écarts de conversion (6 413) (7 908) (12 819) Actions autodétenues (1 166) (458) (600) Total des capitaux propres - part du Groupe 121 187 111 556 103 831 Intérêts ne conférant pas le contrôle 2 499 2 481 2 823 Total des capitaux propres 123 686 114 037 106 654 Passifs non courants Impôts différés 11 943 10 828 10 936 Engagements envers le personnel 3 796 3 735 3 711 Provisions et autres passifs non courants 19 268 15 986 16 714 Dettes financières non courantes 40 257 41 340 42 017 Total passifs non courants 75 264 71 889 73 378 Passifs courants Fournisseurs et comptes rattachés 24 836 26 479 21 633 Autres créditeurs et dettes diverses 17 952 17 779 15 151 Dettes financières courantes 14 909 11 096 13 582 Autres passifs financiers courants 369 245 277 Passifs relatifs aux actifs destinés à être cédés ou échangés - 1 106 334 Total passifs courants 58 066 56 705 50 977 Total passif et capitaux propres 257 016 242 631 231 009 TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ TOTAL (non audité) (en millions de dollars) 1er trimestre

2018 4ème trimestre

2017 1er trimestre

2017 FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION Résultat net de l’ensemble consolidé 2 649 730 2 779 Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles 3 046 5 857 4 660 Provisions et impôts différés 114 (44) (197) (Plus) Moins-value sur cessions d'actifs (125) (71) (2 232) Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence (259) (54) (295) Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement (3 222) 2 206 (54) Autres, nets (122) (9) 40 Flux de trésorerie d'exploitation 2 081 8 615 4 701 FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT Investissements corporels et incorporels (5 665) (4 662) (2 678) Coût d'acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise (726) (3) (319) Coût d'acquisition de titres (162) (231) (523) Augmentation des prêts non courants (171) (207) (158) Investissements (6 724) (5 103) (3 678) Produits de cession d'actifs corporels et incorporels 1 978 901 6 Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée 3 213 2 696 Produits de cession d'autres titres 188 5 9 Remboursement de prêts non courants 416 348 187 Désinvestissements 2 585 1 467 2 898 Flux de trésorerie d'investissement (4 139) (3 636) (780) FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT Variation de capital : - actionnaires de la société mère 9 33 15 - actions propres (558) - - Dividendes payés : - aux actionnaires de la société mère (1 516) (643) (538) - aux intérêts ne conférant pas le contrôle (12) (54) (15) Emission de titres subordonnés à durée indéterminée - - - Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée (150) (57) (129) Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle - (2) - Émission nette d'emprunts non courants (2 480) 1 531 56 Variation des dettes financières courantes 1 707 (878) (1 413) Variation des actifs et passifs financiers courants 1 155 (916) 658 Flux de trésorerie de financement (1 845) (986) (1 366) Augmentation (diminution) de la trésorerie (3 903) 3 993 2 555 Incidence des variations de change 810 609 374 Trésorerie en début de période 33 185 28 583 24 597 Trésorerie à fin de période 30 092 33 185 27 526 VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS TOTAL Actions émises Primes et

réserves

consolidées Écarts

de

conversion Actions autodétenues Capitaux

propres - part

du Groupe Intérêts ne

conférant pas

le contrôle Capitaux

propres (en millions de dollars) Nombre Montant Nombre Montant Au 1er janvier 2017 2 430 365 862 7 604 105 547 (13 871) (10 587 822) (600) 98 680 2 894 101 574 Résultat net du premier trimestre 2017 - - 2 849 - - - 2 849 (70) 2 779 Autres éléments du résultat global - - 173 1 052 - - 1 225 7 1 232 Résultat Global - - 3 022 1 052 - - 4 074 (63) 4 011 Dividendes - - - - - - - (15) (15) Émissions d'actions 23 571 852 63 987 - - - 1 050 - 1 050 Rachats d'actions - - - - - - - - - Cessions d'actions(1) - - - - - - - - - Paiements en actions - - 44 - - - 44 - 44 Annulation d'actions - - - - - - - - - Emission de titres subordonnés à durée indéterminée - - - - - - - - - Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée - - (69) - - - (69) - (69) Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle - - (6) - - - (6) 6 - Autres éléments - - 58 - - - 58 1 59 Au 31 mars 2017 2 453 937 714 7 667 109 583 (12 819) (10 587 822) (600) 103 831 2 823 106 654 Résultat net du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017 - - 5 782 - - - 5 782 (262) 5 520 Autres éléments du résultat global - - 545 4 911 - - 5 456 37 5 493 Résultat Global - - 6 327 4 911 - - 11 238 (225) 11 013 Dividendes - - (6 992) - - - (6 992) (126) (7 118) Émissions d'actions 75 051 902 215 3 444 - - - 3 659 - 3 659 Rachats d'actions - - - - - - - - - Cessions d'actions(1) - - (142) - 2 211 066 142 - - - Paiements en actions - - 107 - - - 107 - 107 Annulation d'actions - - - - - - - - - Emission de titres subordonnés à durée indéterminée - - - - - - - - - Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée - - (233) - - - (233) - (233) Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle - - (2) - - - (2) (2) (4) Autres éléments - - (52) - - - (52) 11 (41) Au 31 décembre 2017 2 528 989 616 7 882 112 040 (7 908) (8 376 756) (458) 111 556 2 481 114 037 Résultat net du premier trimestre 2018 - - 2 636 - - - 2 636 13 2 649 Autres éléments du résultat global - - 225 1 495 - - 1 720 16 1 736 Résultat Global - - 2 861 1 495 - - 4 356 29 4 385 Dividendes - - - - - - - (12) (12) Émissions d'actions 104 830 551 325 5 675 - - - 6 000 - 6 000 Rachats d'actions - - - - (12 471 369) (708) (708) - (708) Cessions d'actions (1) - - - - - - - - - Paiements en actions - - 129 - - - 129 - 129 Annulation d'actions - - - - - - - - - Emission de titres subordonnés à durée indéterminée - - - - - - - - - Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée - - (81) - - - (81) - (81) Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle - - (4) - - - (4) 4 - Autres éléments - - (61) - - - (61) (3) (64) Au 31 mars 2018 2 633 820 167 8 207 120 559 (6 413) (20 848 125) (1 166) 121 187 2 499 123 686 (1) Actions propres destinées à la couverture des plans d'actions gratuites dont bénéficient les salariés du Groupe. INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ TOTAL (non audité) 1er trimestre 2018 (en millions de dollars) Exploration

&

Production Gas,

Renewables

& Power Raffinage

Chimie Marketing &

Services Holding Éliminations de

consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 2 467 4 091 21 739 21 308 6 - 49 611 Chiffre d'affaires Groupe 6 924 468 7 956 198 97 (15 643) - Droits d'accises - - (847) (5 472) - - (6 319) Produits des ventes 9 391 4 559 28 848 16 034 103 (15 643) 43 292 Charges d'exploitation (4 045) (4 526) (27 879) (15 503) (277) 15 643 (36 587) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 350) (70) (313) (174) (9) - (2 916) Résultat opérationnel 2 996 (37) 656 357 (183) - 3 789 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 641 34 128 86 (2) - 887 Impôts du résultat opérationnel net (1 550) (15) (104) (103) 96 - (1 676) Résultat opérationnel net 2 087 (18) 680 340 (89) - 3 000 Coût net de la dette nette (351) Intérêts ne conférant pas le contrôle (13) Résultat net - part du groupe 2 636 1er trimestre 2018 (éléments d'ajustement) (a) (en millions de dollars) Exploration

&

Production Gas,

Renewables

& Power Raffinage

Chimie Marketing &

Services Holding Éliminations de

consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe - (11) - - - - (11) Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - - Droits d'accises - - - - - - - Produits des ventes - (11) - - - - (11) Charges d'exploitation (53) (92) (38) (29) (9) - (221) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers - (22) - - - - (22) Résultat opérationnel(b) (53) (125) (38) (29) (9) - (254) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments (101) (11) (21) (1) - - (134) Impôts du résultat opérationnel net 58 3 19 3 - - 83 Résultat opérationnel net(b) (96) (133) (40) (27) (9) - (305) Coût net de la dette nette (10) Intérêts ne conférant pas le contrôle 67 Résultat net - part du groupe (248) (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. (b) Dont effet stock Sur le résultat opérationnel - - (38) (29) - Sur le résultat opérationnel net - - (23) (27) - 1er trimestre 2018 (ajusté) (en millions de dollars) Exploration

&

Production Gas,

Renewables

& Power Raffinage

Chimie Marketing &

Services Holding Éliminations de

consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 2 467 4 102 21 739 21 308 6 - 49 622 Chiffre d'affaires Groupe 6 924 468 7 956 198 97 (15 643) - Droits d'accises - - (847) (5 472) - - (6 319) Produits des ventes 9 391 4 570 28 848 16 034 103 (15 643) 43 303 Charges d'exploitation (3 992) (4 434) (27 841) (15 474) (268) 15 643 (36 366) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 350) (48) (313) (174) (9) - (2 894) Résultat opérationnel ajusté 3 049 88 694 386 (174) - 4 043 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 742 45 149 87 (2) - 1 021 Impôts du résultat opérationnel net (1 608) (18) (123) (106) 96 - (1 759) Résultat opérationnel net ajusté 2 183 115 720 367 (80) - 3 305 Coût net de la dette nette (341) Intérêts ne conférant pas le contrôle (80) Résultat net ajusté - part du groupe 2 884 1er trimestre 2018 (en millions de dollars) Exploration

&

Production Gas,

Renewables

& Power Raffinage

Chimie Marketing &

Services Holding Éliminations de

consolidation Total Investissements 5 871 249 332 228 44 - 6 724 Désinvestissements 2 251 78 25 228 3 - 2 585 Flux de trésorerie d'exploitation (*) 3 569 (179) (1 109) (60) (140) - 2 081 (*) A compter du 1er janvier 2018, afin de mieux refléter la performance opérationnelle des secteurs, les frais financiers ont été sectorisés dans le secteur Holding. Les données 2017 ont été retraitées. INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ TOTAL (non audité) 4ème trimestre 2017 (en millions de dollars) Exploration

&

Production Gas,

Renewables

& Power Raffinage

Chimie Marketing &

Services Holding Éliminations de

consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 2 185 4 083 20 661 20 419 3 - 47 351 Chiffre d'affaires Groupe 6 506 311 7 890 207 90 (15 004) - Droits d'accises - - (828) (5 081) - - (5 909) Produits des ventes 8 691 4 394 27 723 15 545 93 (15 004) 41 442 Charges d'exploitation (3 806) (4 385) (26 191) (14 849) (305) 15 004 (34 532) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (4 890) (319) (284) (185) (13) - (5 691) Résultat opérationnel (5) (310) 1 248 511 (225) - 1 219 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 348 51 199 76 6 - 680 Impôts du résultat opérationnel net (537) (86) (67) (157) 55 - (792) Résultat opérationnel net (194) (345) 1 380 430 (164) - 1 107 Coût net de la dette nette (377) Intérêts ne conférant pas le contrôle 291 Résultat net - part du groupe 1 021 4ème trimestre 2017 (éléments d'ajustement) (a) (en millions de dollars) Exploration

&

Production Gas,

Renewables

& Power Raffinage

Chimie Marketing &

Services Holding Éliminations de

consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe - 21 - - - - 21 Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - - Droits d'accises - - - - - - - Produits des ventes - 21 - - - - 21 Charges d'exploitation - (243) 355 33 - - 145 Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 382) (266) (3) (10) - - (2 661) Résultat opérationnel(b) (2 382) (488) 352 23 - - (2 495) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments (112) (22) 9 (19) - - (144) Impôts du résultat opérationnel net 495 (67) 133 (10) (136) - 415 Résultat opérationnel net(b) (1 999) (577) 494 (6) (136) - (2 224) Coût net de la dette nette (8) Intérêts ne conférant pas le contrôle 381 Résultat net - part du groupe (1 851) (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. (b) Dont effet stock Sur le résultat opérationnel - - 423 31 - Sur le résultat opérationnel net - - 354 11 - 4ème trimestre 2017 (ajusté) (en millions de dollars) Exploration

&

Production Gas,

Renewables

& Power Raffinage

Chimie Marketing &

Services Holding Éliminations de

consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 2 185 4 062 20 661 20 419 3 - 47 330 Chiffre d'affaires Groupe 6 506 311 7 890 207 90 (15 004) - Droits d'accises - - (828) (5 081) - - (5 909) Produits des ventes 8 691 4 373 27 723 15 545 93 (15 004) 41 421 Charges d'exploitation (3 806) (4 142) (26 546) (14 882) (305) 15 004 (34 677) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 508) (53) (281) (175) (13) - (3 030) Résultat opérationnel ajusté 2 377 178 896 488 (225) - 3 714 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 460 73 190 95 6 - 824 Impôts du résultat opérationnel net (1 032) (19) (200) (147) 191 - (1 207) Résultat opérationnel net ajusté 1 805 232 886 436 (28) - 3 331 Coût net de la dette nette (369) Intérêts ne conférant pas le contrôle (90) Résultat net ajusté - part du groupe 2 872 4ème trimestre 2017 (en millions de dollars) Exploration

&

Production Gas,

Renewables

& Power Raffinage

Chimie Marketing &

Services Holding Éliminations de

consolidation Total Investissements 3 490 306 710 570 27 - 5 103 Désinvestissements 1 334 46 36 45 6 - 1 467 Flux de trésorerie d'exploitation (*) 4 174 667 3 030 1 015 (271) - 8 615 (*) A compter du 1er janvier 2018, afin de mieux refléter la performance opérationnelle des secteurs, les frais financiers ont été sectorisés dans le secteur Holding. Les données 2017 ont été retraitées. INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ TOTAL (non audité) 1er trimestre 2017 (en millions de dollars) Exploration

&

Production Gas,

Renewables

& Power Raffinage

Chimie Marketing &

Services Holding Éliminations de

consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 2 103 3 197 18 574 17 298 11 - 41 183 Chiffre d'affaires Groupe 5 548 309 6 346 274 105 (12 582) - Droits d'accises - - (701) (4 389) - - (5 090) Produits des ventes 7 651 3 506 24 219 13 183 116 (12 582) 36 093 Charges d'exploitation (3 687) (3 469) (22 878) (12 665) (233) 12 582 (30 350) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (4 068) (72) (287) (144) (8) - (4 579) Résultat opérationnel (104) (35) 1 054 374 (125) - 1 164 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 190 (45) 2 453 30 22 - 2 650 Impôts du résultat opérationnel net (439) (37) (356) (108) 171 - (769) Résultat opérationnel net (353) (117) 3 151 296 68 - 3 045 Coût net de la dette nette (266) Intérêts ne conférant pas le contrôle 70 Résultat net - part du groupe 2 849 1er trimestre 2017 (éléments d'ajustement) (a) (en millions de dollars) Exploration

&

Production Gas,

Renewables

& Power Raffinage

Chimie Marketing &

Services Holding Éliminations de

consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe - - - - - - - Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - - Droits d'accises - - - - - - - Produits des ventes - - - - - - - Charges d'exploitation - (89) 57 (15) - - (47) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (1 854) (26) (50) - - - (1 930) Résultat opérationnel(b) (1 854) (115) 7 (15) - - (1 977) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments (210) (63) 2 209 5 - - 1 941 Impôts du résultat opérationnel net 329 - (88) 5 - - 246 Résultat opérationnel net(b) (1 735) (178) 2 128 (5) - - 210 Coût net de la dette nette (7) Intérêts ne conférant pas le contrôle 88 Résultat net - part du groupe 291 (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. (b) Dont effet stock Sur le résultat opérationnel - - 83 (15) - Sur le résultat opérationnel net - - 58 (5) - 1er trimestre 2017 (ajusté) (en millions de dollars) Exploration

&

Production Gas,

Renewables

& Power Raffinage

Chimie Marketing &

Services Holding Éliminations de

consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 2 103 3 197 18 574 17 298 11 - 41 183 Chiffre d'affaires Groupe 5 548 309 6 346 274 105 (12 582) - Droits d'accises - - (701) (4 389) - - (5 090) Produits des ventes 7 651 3 506 24 219 13 183 116 (12 582) 36 093 Charges d'exploitation (3 687) (3 380) (22 935) (12 650) (233) 12 582 (30 303) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 214) (46) (237) (144) (8) - (2 649) Résultat opérationnel ajusté 1 750 80 1 047 389 (125) - 3 141 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 400 18 244 25 22 - 709 Impôts du résultat opérationnel net (768) (37) (268) (113) 171 - (1 015) Résultat opérationnel net ajusté 1 382 61 1 023 301 68 - 2 835 Coût net de la dette nette (259) Intérêts ne conférant pas le contrôle (18) Résultat net ajusté - part du groupe 2 558 1er trimestre 2017 (en millions de dollars) Exploration

&

Production Gas,

Renewables

& Power Raffinage

Chimie Marketing &

Services Holding Éliminations de

consolidation Total Investissements 2 636 315 266 439 22 - 3 678 Désinvestissements 113 4 2 740 36 5 - 2 898 Flux de trésorerie d'exploitation (*) 2 801 140 1 762 331 (333) - 4 701 (*) A compter du 1er janvier 2018, afin de mieux refléter la performance opérationnelle des secteurs, les frais financiers ont été sectorisés dans le secteur Holding. Les données 2017 ont été retraitées. Réconciliation des informations par secteur avec les états financiers consolidés TOTAL (non audité) 1er trimestre 2018 (en millions de dollars) Ajusté Éléments

d'ajustement (a) Compte de résultat

consolidé Chiffre d'affaires 49 622 (11) 49 611 Droits d'accises (6 319) - (6 319) Produits des ventes 43 303 (11) 43 292 Achats, nets de variation de stocks (29 360) (86) (29 446) Autres charges d'exploitation (6 802) (135) (6 937) Charges d'exploration (204) - (204) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 894) (22) (2 916) Autres produits 374 149 523 Autres charges (60) (130) (190) Coût de l'endettement financier brut (380) (10) (390) Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie (41) - (41) Coût de l'endettement financier net (421) (10) (431) Autres produits financiers 240 - 240 Autres charges financières (170) - (170) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 637 (153) 484 Charge d'impôt (1 679) 83 (1 596) Résultat net de l'ensemble consolidé 2 964 (315) 2 649 Part du Groupe 2 884 (248) 2 636 Intérêts ne conférant pas le contrôle 80 (67) 13 (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. 1er trimestre 2017 (en millions de dollars) Ajusté Éléments d'ajustement

(a) Compte de résultat

consolidé Chiffre d'affaires 41 183 - 41 183 Droits d'accises (5 090) - (5 090) Produits des ventes 36 093 - 36 093 Achats, nets de variation de stocks (23 990) 3 (23 987) Autres charges d'exploitation (6 116) (50) (6 166) Charges d'exploration (197) - (197) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 649) (1 930) (4 579) Autres produits 108 2 217 2 325 Autres charges (58) (233) (291) Coût de l'endettement financier brut (324) (7) (331) Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie (11) - (11) Coût de l'endettement financier net (335) (7) (342) Autres produits financiers 228 - 228 Autres charges financières (160) - (160) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 591 (43) 548 Charge d'impôt (939) 246 (693) Résultat net de l'ensemble consolidé 2 576 203 2 779 Part du Groupe 2 558 291 2 849 Intérêts ne conférant pas le contrôle 18 (88) (70) (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. 1 Les résultats ajustés se définissent comme les résultats au coût de remplacement, hors éléments non-récurrents, et hors effet des variations de juste valeur. Le détail des éléments d’ajustement figure en page 10.

2 Il se définit de la manière suivante : (impôt sur le résultat opérationnel net ajusté) / (résultat opérationnel net ajusté - quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence - dividendes reçus des participations - dépréciations des écarts d’acquisition + impôt sur le résultat opérationnel net ajusté).

3 Conformément aux normes IFRS, le résultat net ajusté dilué par action est calculé à partir du résultat net ajusté diminué du coupon des titres subordonnés à durée indéterminée.

4 Y compris acquisitions et augmentation des prêts non courants.

5 Y compris cessions et remboursements des emprunts non courants.

6 Investissements nets = investissements bruts – cessions – remboursement des prêts non courants – autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle.

7 Investissements organiques = investissements nets, hors acquisitions, cessions et autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle.

8 La marge brute d’autofinancement se définit comme le flux de trésorerie d’exploitation avant variation du besoin en fonds de roulement au coût de remplacement. La méthode du coût de remplacement est explicitée page 13.

9 DACF = Debt adjusted cash flow, se définit comme la marge brute d’autofinancement hors frais financiers

10 Certaines des transactions mentionnées dans les faits marquants restent soumises à l’accord des autorités ou à la réalisation de conditions suspensives selon les termes des accords

11 Ces éléments d’ajustement sont explicités page 10.

12 Le total des éléments d’ajustements du résultat net est détaillé page 10 ainsi que dans les annexes aux comptes

13 Cash flow net = marge brute d’autofinancement - investissements nets (y compris les autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle) Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180426005763/fr/

