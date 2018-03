Total prend deux parts dans deux concessions offshore aux EAU

Le groupe pétrolier français a versé un droit de participation de 4,2 milliards de dirhams (930 millions d'euros) pour la première concession et de 1,1 milliard de dirhams pour la seconde, précise la compagnie publique des Emirats arabes unis dans un communiqué.

Ces accords, conclus pour une durée de 40 ans, sont entrés en vigueur le 9 mars. Ils ont été signés par le directeur général d'Adnoc, le sultan al Jaber, et le PDG de Total, Patrick Pouyanné.

"Total apporte sa connaissance approfondie et sa vision des champs pétroliers et gaziers d'Abou Dhabi et l'expertise et la technologie qui contribueront à accélérer le développement du gisement d'Umm Shaif", a déclaré le sultan al Jaber dans un communiqué.

"Avec une participation globale de 25% sur deux concessions, nous sommes honorés qu’Adnoc ait choisi Total comme son principal partenaire sur ces concessions offshore qui contiennent des réserves géantes à faible coût technique et présentent un potentiel de croissance significatif", a indiqué Patrick Pouyanné.

La semaine dernière, la compagnie pétrolière italienne Eni avait annoncé avoir conclu avec Adnoc l'achat de 10% de la concession du gisement pétrolier d'Umm Shaif et Nasr et de 5% de celle de Lower Zakum.

(Stanley Carvalho; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français)