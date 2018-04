"Je n'ai pas encore été informé du rejet de l'offre mais si c'est le cas, c'est regrettable", déclare Larian dans un communiqué. "Nous espérons bien continuer à participer à la procédure et pouvoir lutter pour sauver Toys R Us; nous pensons avoir soumis une valorisation juste des actifs américains de la société afin de sauver l'entreprise et plus de 130.000 emplois locaux".

L'offre ne dépasse la valeur de la société dans le cadre de la liquidation de ses actifs, a précisé la source.

Le Wall Street Journal a le premier donné l'information.

L'ex-premier distributeur de jouets des Etats-Unis a renoncé en mars à toute procédure visant à sortir de faillite, voulant conserver ses sites les plus rentables d'Europe et d'Asie tout en liquidant ceux des Etats-Unis et du Royaume-Uni.

Un avocat a déclaré ce mois-ci que Toys "R" Us avait reçu de multiples propositions de plus d'un milliard de dollars pour une participation de 85% dans sa filiale asiatique.

(Wilfrid Exbrayat pour le service français)

par Jessica DiNapoli