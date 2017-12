Trafic perturbé dans une gare de Berlin après un dégagement de fumée

La police allemande a autorisé dimanche une reprise partielle du trafic dans la gare du zoo de Berlin qui avait été totalement interrompu à la suite d'un important dégagement de fumée.

Les trains longue distance sont de nouveau autorisés à arriver à ou à partir de la gare. En revanche, les rames du S-Bahn, le réseau urbain de Berlin, restent à l'arrêt.

La fumée a été provoquée par un incendie que les pompiers ont fini par éteindre. Les causes du sinistre demeurent indéterminées.

D'après un porte-parole des services de secours cité par la chaîne de télévision N24, 15 personnes ont été secourues sur un quai saturé de fumée. Un blessé léger a été pris en charge.

Au plus fort du sinistre, toute la gare, où se trouvent aussi de multiples boutiques et enseignes de fast food, a dû être évacuée, a dit à Reuters une porte-parole de la compagnie ferroviaire Deutsche Bahn. (Christian Rüttger et Andrea Shalal; Henri-Pierre André pour le service français)