Transgene : présentera des données sur un nouveau vecteur viral induisant une forte activité contre les tumeurs au congrès de l’AACR 2018

Regulatory News:

Transgene (Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux, annonce que de nouvelles données précliniques prometteuses portant sur une prochaine génération de vecteurs viraux (pseudocowpox, PCPV) seront présentées au congrès annuel de l’AACR (Association américaine de recherche contre le cancer) qui se tiendra du 14 au 18 avril à Chicago (Etats-Unis).

L’abstract (résumé de la présentation) a été accepté pour une session de dernière minute (late-breaking session) du congrès et sera disponible à partir du 13 avril 2018 sur le site et l’application de l’AACR.

Titre du poster : Pseudocowpox: A next generation viral vector for cancer immunotherapy. A poxviral vector selected for its remarkable ability to induce IFN-alpha. (Pseudocowpox : une nouvelle génération de vecteurs viraux en immunothérapie des cancers. Vecteur poxviral sélectionné pour sa remarquable capacité à induire l’IFN-alpha).

Titre de la session : Late-Breaking Research: Immunology 2

Numéro de l’abstract et du poster : LB-287

Horaire et lieu : mardi 17 avril 2018, 13h00 – 17h00 (heure locale), Section 44, Panneau 8

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des informations et/ou déclarations prospectives pouvant être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés. Il n’existe aucune garantie (i) que les résultats des travaux précliniques et des essais cliniques antérieurs soient prédictifs des résultats des essais cliniques actuellement en cours, (ii) que les autorisations réglementaires portant sur les thérapies de Transgene seront obtenues ou (iii) que la Société trouvera des partenaires pour développer et commercialiser ses thérapies dans des délais raisonnables et dans des conditions satisfaisantes. La survenue de ces risques pourrait avoir un impact négatif significatif sur les activités de la Société, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou ses développements.

Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de la Société et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez vous référer à la rubrique « Facteurs de Risque » du Document de Référence déposé auprès de l’AMF et disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.transgene.fr).

Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent document et Transgene ne s’engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, même si de nouvelles informations devaient être disponibles à l’avenir.

