Très forte croissance pour Wraptor en 2017

Wraptor, éditeur de solutions d'intégration de santé, annonce une belle année 2017 avec plus de 17 % de croissance globale, due à une forte augmentation des ventes de licences et une hausse de 160 % de son résultat. Ces différents indicateurs traduisent le rôle central qu'occupe Wraptor sur son marché en accompagnant les hôpitaux et cliniques dans la modernisation de leur système d'information.

Cette forte croissance a été portée par les nombreuses innovations lancées suite aux investissements en R&D réalisés. Parmi ces dernières se distingue notamment le lancement de la plateforme Jeebop 4.7 et une demande en progression de ses solutions MSSanté. Pour accompagner cette dynamique de croissance, Wraptor compte recruter de nouveaux collaborateurs au sein de l'ensemble de ses équipes. En 2018, Wraptor va accélérer son cycle d'innovation pour lancer de nouvelles offres et poursuivre son développement sur les projets tels que le DMP et l'identitovigilance au sein des GHT .

https://wraptor.fr

