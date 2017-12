Trois militants armés tués par les forces de sécurité égyptiennes

Les forces de sécurité égyptiennes ont tué trois militants armés lors d'une fusillade dans une ferme proche de Giza, soupçonnée de servir de base arrière, a annoncé samedi le ministère de l'Intérieur.

Le ministère précise que ces trois activistes étaient des "figures influentes chargées de superviser la fabrication d'explosifs et la commission d'opérations terroristes".

Dix autres suspects ont parallèlement été arrêtés dans les provinces de Qalyoubia, au nord du Caire, et dans le Fayoum, à une soixantaine de kilomètres au sud de la capitale.

Des explosifs et des armes automatiques ont été saisis lors de ces interventions qui s'inscrivent dans le renforcement des mesures de sécurité à l'approche des festivités du nouvel an et du Noël des chrétiens coptes, le 7 janvier.

Un attentat revendiqué par le groupe Etat islamique (EI) a fait onze morts vendredi dans une église copte de la banlieue du Caire. (Haitham Ahmed et Omar Fahmy; Henri-Pierre André pour le service français)