Trois morts dans une attaque à la camionnette à Münster

* Le conducteur s'est suicidé

* Il était Allemand, selon le ministre de l'Intérieur du Land

* Rien n'indique qu'il ait des antécédents islamistes

* Selon la presse, il souffrait de troubles psychologiques (Actualisé avec ministre de l'Intérieur du Land, presse)

par Elke Ahlswede

MÜNSTER, Allemagne, 7 avril (Reuters) - Un homme au volant d'une camionnette a fauché samedi des clients attablés à la terrasse d'un restaurant très fréquenté du centre historique de Münster, dans le nord-ouest de l'Allemagne, causant la mort de deux personnes avant de se suicider par balle, rapporte la police.

Le conducteur était allemand et "rien n'indique qu'il ait des antécédents islamistes", a déclaré Herbert Reul, ministre de l'intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Land auquel la ville appartient.

"A 15h27 (13h27 GMT), un véhicule a fait irruption dans la partie extérieure du restaurant (...) Trois personnes sont décédées, 20 sont blessées et six sont dans un état grave", avait auparavant annoncé Andreas Bode, porte-parole des forces de l'ordre.

"L'auteur s'est suicidé dans le véhicule", a-t-il poursuivi. Il compte parmi les trois morts, a précisé Herbert Reul. Selon le Süddeutsche Zeitung, l'homme souffrait de troubles psychologiques.

D'après le Frankfurter Allgemeine Zeitung, le conducteur, identifié sous le nom de Jens R., était âgé de 48 ans et vivait à deux kilomètres des lieux où il a agi. La ZDF indique quant à elle qu'il était en contact avec des militants d'extrême droite.

Les enquêteurs sont à la recherche d'éventuels complices, mais rien n'indique qu'il y en avait, a ajouté Andreas Bode, ajoutant qu'il était "beaucoup trop tôt pour parler d'un attentat".

UN AUTRE INCIDENT SIGNALÉ À COTTBUS

"Le danger est écarté", a quant à elle assuré l'autre porte-parole de la police.

Ville étudiante de 300.000 habitants, Münster est située à 70 kilomètres au nord de Dortmund. L'incident s'est produit devant le Grosser Kiepenkerl, un restaurant traditionnel situé dans un quartier où une foule importante profitait de la météo printanière.

La chancelière Angela Merkel se dit "profondément choquée", dans un communiqué. "Tout le nécessaire est fait pour clarifier les faits et pour aider les victimes ainsi que leurs proches", ajoute-t-elle.

"Toutes mes pensées pour les victimes de l’attaque de Münster. La France partage la souffrance de l’Allemagne", dit quant à lui le président Emmanuel Macron sur Twitter.

Der Spiegel signale par ailleurs que la police a ouvert une enquête après des faits similaires survenus vendredi soir à Cottbus, où deux personnes ont été blessés par un automobiliste qui a pris la fuite.

Le 19 décembre 2016, un camion lancé dans la foule a fait 12 morts sur le marché de Noël de la Breitscheidplatz, à Berlin. Au volant se trouvait un Tunisien débouté du droit d'asile appartenant à la mouvance islamiste. Il a été tué quatre jours plus tard à Milan. (avec Paul Carrel, Sabine Siebold et Matthias Inverardi à Berlin Henri-Pierre André et Jean-Philippe Lefief pour le service français)