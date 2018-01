Trois morts lors d'une manifestation anti-Kabila à Kinshasa - ONG

Au moins trois personnes ont été tuées dimanche à Kinshasa par les forces de sécurité congolaises qui ont tiré à balles réelles pour disperser une manifestation contre le président Joseph Kabila organisée par l'Eglise catholique, rapporte l'Association congolaise pour l'accès à la justice (ACAJ).

Dix-sept autres personnes ont été blessées, a ajouté cette organisation de défense des droits. Les heurts se sont produits devant la cathédrale Notre-Dame-du-Congo.

La police n'a pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaire.

Un journaliste de Reuters présent sur place a vu la police et les forces paramilitaires tirer en l'air et tirer des cartouches de gaz lacrymogène qui ont légèrement blessé six personnes.

Au moins sept personnes ont été tuées dans la capitale de RDC (République démocratique du Congo) le 31 décembre dernier lors d'une journée de mobilisation contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila à l'appel d'associations catholiques.

Majorité et opposition ont conclu le 31 décembre 2016 un accord autorisant Joseph Kabila à rester au pouvoir après l'expiration de son second et dernier mandat tout en l'obligeant à organiser d'ici la fin 2017 une élection pour lui désigner un successeur. Mais ce scrutin a été repoussé par la commission électorale au 23 décembre 2018. (Amedee Mwarabu; Jean-Stéphane Brosse pour le service français)