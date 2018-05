Trois points-clés pour bien mener la gestion de ses projets et portefeuilles

La gouvernance des projets et portefeuilles des entreprises se positionne comme un axe stratégique. Dans ce contexte, force est de constater que pour que cette action soit menée à bien, il convient nécessairement de s'appuyer sur une approche industrielle éprouvée qui intègre différentes expertises technologiques et métier complémentaires. L'objectif étant d'identifier rapidement au regard des meilleures pratiques, le potentiel d'amélioration de la performance du système de pilotage de l'entreprise et d'en proposer une trajectoire de changement réaliste. Pour ce faire, trois grandes étapes sont à adopter : le Project Office, les Technologies PPM et la Fonction PMO.

Le Project Office

Pour faciliter la prise de décision dans les innovations, la planification des ressources et l'arbitrage des priorités, les entreprises recherchent une gouvernance des projets et des portefeuilles la plus efficace possible, portée par une structure agile et performante. Aujourd'hui, les groupes internationaux les plus innovants s'appuient avec succès sur des « Project Office » pour orienter les efforts de leurs équipes et piloter opérationnellement les différents niveaux de leurs organisations. Conçues pour ceux qui souhaitent faire de leur gouvernance des projets et des portefeuilles un atout stratégique, le Project Office permet notamment de : centraliser au sein d'un Projet Office les moyens de gouvernance de leurs projets et portefeuilles, améliorer le pilotage de leurs projets et leurs portefeuilles de projets ou encore disposer des tableaux de bord et indicateurs de pilotage sur lesquels appuyer les décisions stratégiques de leur entreprise.

Tirer avantage des technologies PPM

Les solutions PPM constituent l'outil central de la gouvernance des projets et des portefeuilles. Les bénéfices qu'elles apportent à l'entreprise ont aujourd'hui pour seule limite la capacité de l'entreprise à les mettre en oeuvre. Véritables ERP des projets et des portefeuilles, ces solutions nécessitent une expertise spécifique pour apporter à l'entreprise les résultats et bénéfices attendus.

Prendre la mesure de la fonction Projet Manager Officer

Acteur-clé de la gouvernance des projets et des portefeuilles, le PMO, en fonction des entreprises, contribue à l'élaboration et au suivi budgétaire, au pilotage des projets stratégiques, à la gestion des demandes, à la construction d'un plan capacitaire ou à la création et au suivi d'un portefeuille de projets. Rôle multiple dans une même fonction, compétences nécessaires variées et nombreuses, sont autant de difficultés à résoudre pour les entreprises qui cherchent des PMO performants.

Grâce à un tel dispositif, il est alors possible d'assurer une gouvernance de projets et de portefeuilles efficace.

Par Florian Lepage, Directeur des Opérations d'ISPA Consulting