TrueCommerce annonce l'Unified Commerce Suite

Une nouvelle offre basée sur le cloud inclut la Gestion des informations produits et la plateforme de commerce électronique B2B / B2C de nouvelle génération

PITTSBURGH, le 8 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - TrueCommerce, fournisseur mondial de solutions de connectivité et d'intégration de partenaires commerciaux, annonce l'Unified Commerce Suite basée sur le cloud qui propose aux marchands multicanaux la fonctionnalité PIM (« Product Information Management ») et les capacités de commerce électronique de nouvelle génération B2B / B2C en une seule offre. Composante de la plateforme TrueCommerce Foundry, cette suite permet aux organisations de convertir les visiteurs en acheteurs en apportant un contenu cohérent, en temps réel, tout en offrant une palette d'outils polyvalente pour capturer, consolider et échanger des données transactionnelles.



« Pour gagner dans l'environnement omnicanal actuel du commerce de détail, les marchands doivent fournir un contenu convaincant et cohérent qui convertit les visiteurs en acheteurs », commente le président de TrueCommerce, Ross Elliott. « Mais le processus ne s'arrête pas là : pour réussir la transaction et effectuer une livraison sans faille, les détaillants ont besoin d'un contrôle total sur leurs données transactionnelles. TrueCommerce résout ce problème avec une solution qui prend en charge un écosystème de commerce complet en connectant l'ensemble du réseau de détaillants, les marchés numériques, les vitrines en ligne et les systèmes de gestion internes ».

Parmi les principaux avantages de l'Unified Commerce Suite de TrueCommerce figurent :

l'augmentation des conversions en recherchant, validant, enrichissant et publiant du contenu syndiqué sur tous les canaux ;

permet la collaboration de la chaîne de valeur : facilitant aux marques et aux détaillants le partage de contenu du produit, supprimant ainsi les obstacles pour optimiser la collaboration et la création de valeur ;

permet aux clients de passer des commandes à tout moment, de n'importe où et en utilisant n'importe quel appareil ;

indique les coûts d'expédition avec précision aux clients pendant le processus de commande ;

utilise l'Intelligence artificielle pour déterminer le meilleur emplacement à partir duquel on doit exécuter une commande.

TrueCommerce Foundry est un large éventail de services et d'applications de commerce unifié qui relie les clients, les fournisseurs, les canaux et les systèmes. La nouvelle offre révolutionne la visibilité et la collaboration de la chaîne d'approvisionnement en aidant les entreprises à tirer le meilleur parti de leurs initiatives omnicanal via la connectivité P2P, la gestion des commandes, le réapprovisionnement collaboratif, l'exécution intelligente, l'analyse interfonctionnelle et la gestion des informations produits.

La plateforme exploite le « Global Commerce Network » de TrueCommerce qui comprend plus de 92 000 détaillants, distributeurs et fournisseurs de services logistiques préconnectés. Véritable fournisseur de services gérés, TrueCommerce gère le processus d'intégration de nouveaux partenaires commerciaux et assure la gestion continue des changements de mappage et d'étiquetage spécifiques aux partenaires commerciaux.

Pour de plus amples informations, consulter : https://www.truecommerce.com/foundry

À propos de TrueCommerce

TrueCommerce révolutionne la connectivité, la visibilité et la collaboration des partenaires commerciaux en reliant les fournisseurs, les centres de distribution et les consommateurs finaux dans un seul réseau mondial de commerce.

Grâce à nos solutions de service flexibles, intégrées et entièrement gérées, les clients de toute taille peuvent se connecter facilement et collaborer avec n'importe quel partenaire commercial tout en profitant de la tranquillité d'une plateforme de service éprouvée qui gère de manière fiable des centaines de millions de transactions chaque année sans avoir besoin d'interaction avec le client.

De l'usine à l'entrepôt, du distributeur au point de vente au détail, atteignez de nouveaux niveaux de connectivité et de performances commerciales avec le réseau commercial le plus complet au monde.

TrueCommerce : Connect. Integrate. Accelerate.

Pour en savoir plus, consulter le site https://www.truecommerce.com.

