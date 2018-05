TrueCommerce annonce une solution de tarification spéciale et rapprochement des remises

Une nouvelle solution aide les fabricants et les distributeurs à rationaliser le processus de demande, d'examen et d'autorisation de remise

CINCINNATI, le 9 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - TrueCommerce a annoncé la disponibilité de la solution TrueCommerce Price & Rebate qui offre un contrôle total aux organisations gérant leur processus de demande, d'examen et d'autorisation de remise. Le nouveau produit transforme la gestion des remises en une procédure collaborative axée sur la valeur pour les fabricants et les distributeurs.



« Les marchés verticaux clés, tels que l'approvisionnement industriel, l'industrie alimentaire et les sciences de la vie, comptent sur les remises pour stimuler la performance des ventes dans leur chaîne de valeur », a déclaré Ross Elliott, président de TrueCommerce. « Bien qu'il soit essentiel pour faire des affaires, ce processus reste en grande partie manuel, très complexe et prend beaucoup de temps. TrueCommerce Price & Rebate répond à ce défi grâce à une approche Web unique qui offre une transparence et une visibilité totales du processus de rapprochement des remises ».

Fourni en tant que solution Web, TrueCommerce Pricing & Rebate Rapprochement offre les avantages clés suivants :

automatise le processus d'examen et d'approbation des remises manuel et chronophage

offre des règles flexibles pour définir les conditions de prix et de transaction

synchronise les réponses aux prix, transactions, ventes et remises en utilisant les formats EDI, CSV ou d'autres formats de données flexibles

fournit des ensembles de rapports riches pour les fabricants, en les aidant à comprendre les performances au niveau des articles et des distributeurs

réduit les différends relatifs aux paiements de remise en établissant des périodes de temps et des seuils de volume admissibles

élimine les goulots d'étranglement financiers de la chaîne d'approvisionnement en payant les distributeurs en temps opportun.

True Commerce Price & Rebate est une extension de la plateforme TrueCommerce Foundry, un large éventail de services et d'applications de commerce unifié qui relie clients, fournisseurs, canaux et systèmes. TrueCommerce Foundry révolutionne la visibilité et la collaboration de la chaîne d'approvisionnement en aidant les entreprises à tirer le meilleur parti de leurs initiatives omnicanal via la connectivité commerciale P2P, la gestion des commandes, le réapprovisionnement collaboratif, l'exécution intelligente, l'analyse interfonctionnelle et la gestion des informations produit.

La plateforme Foundry offre une connectivité, une intégration et une visibilité immédiates à la chaîne d'approvisionnement en utilisant le Global Commerce Network de TrueCommerce, qui comprend plus de 92 000 détaillants, distributeurs et fournisseurs de services logistiques pré-connectés.

À propos de TrueCommerce :

TrueCommerce révolutionne la connectivité, la visibilité et la collaboration des partenaires commerciaux en reliant les fournisseurs, les centres de distribution et les consommateurs finaux dans un seul réseau mondial de commerce.

Grâce à nos solutions de service flexibles, intégrées et entièrement gérées, les clients de toute taille peuvent se connecter facilement et collaborer avec n'importe quel partenaire commercial tout en profitant de la tranquillité d'une plateforme de service éprouvée qui gère de manière fiable des centaines de millions de transactions chaque année sans avoir besoin d'interaction avec le client.

De l'usine à l'entrepôt, du distributeur au point de vente au détail, atteignez de nouveaux niveaux de connectivité et de performances commerciales avec le réseau commercial le plus complet au monde.

TrueCommerce : Connect. Integrate. Accelerate.

Pour en savoir plus sur TrueCommerce, consulter www.truecommerce.com.

Contact presse

Yegor Kuznetsov, TrueCommerce

+1 703-209-0167

yegor.kuznetsov@truecommerce.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: TrueCommerce via Globenewswire