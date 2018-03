WASHINGTON, 10 mars (Reuters) - La Corée du Nord a promis d'interrompre ses essais de missiles "tout au long de nos rencontres", a déclaré samedi le président Donald Trump.

"La Corée du Nord n'a procédé à aucun tir d'essai de missile depuis le 28 novembre 2017 et elle s'est engagée à ne pas en faire tout au long de nos rencontres. Je pense qu'ils respecteront cet engagement", a écrit Donald Trump sur Twitter.

La Maison blanche n'a pas donné de date pour un sommet entre Donald Trump et le numéro un nord-coréen, Kim Jong-un, mais le président américain a dit qu'il verrait celui-ci, qui lui a fait transmettre une invitation.

Donald Trump s'est déclaré prêt à rencontrer Kim Jong-un d'ici au mois de mai et a affirmé vendredi qu'un "accord est en préparation", en réponse à l'offre du dirigeant nord-coréen d'organiser un sommet historique et inédit entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. La Maison blanche a mis toutefois un certain bémol, vendredi, déclarant que Donald Trump ne rencontrerait Kim Jong-un que s'il constatait des mesures "concrètes" de la part de Pyongyang. (Ginger Gibson; Eric Faye pour le service français)