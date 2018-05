Trump a bien remboursé son avocat après le versement à Stormy Daniels

WASHINGTON, 16 mai (Reuters) - Donald Trump a bien remboursé plus de 100.001 dollars à son ancien avocat Michael Cohen, montrent des documents officiels publiés mercredi qui apportent un éclairage nouveau sur la relation qu'une ancienne actrice pornographique affirme avoir entretenue avec le président américain.

Signés par Donald Trump et publiés par le Bureau d'éthique gouvernementale, ces documents ne précisent pas les raisons qui ont conduit à ce remboursement.

Dans une interview publiée en 2011 dans un magazine américain, Stormy Daniels dit avoir eu une liaison d'une nuit avec l'actuel président américain en 2006. Elle a affirmé par ailleurs que 130.000 dollars lui avaient été versés peu de temps avant l'élection présidentielle de novembre 2016 par l'avocat personnel de Trump, Michael Cohen, dans le cadre d'un accord de confidentialité destiné à la faire taire.

Ce dernier a admis en février dernier avoir versé sur ses propres deniers 130.000 dollars à l'actrice. Cohen n'avait alors pas expliqué les raisons de cette "transaction privée" ni précisé si Trump en avait été informé.

Les documents publiés mercredi établissent une connexion claire entre Donald Trump et Michael Cohen et mettent en lumière les incohérences du président américain et de son entourage dans ce dossier.

Donald a longtemps affirmé ne pas avoir eu connaissance d'un quelconque versement effectué par son ancien avocat et il déclarait en avril ne rien savoir du versement litigieux.

Or, les documents publiés mercredi semblent montrer que Donald Trump a remboursé son avocat l'année dernière. (Ginger Gibson, Nicolas Delame pour le service français)