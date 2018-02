Trump a demandé au n°2 du département de la Justice des infos sur l'enquête russe - CNN

Donald Trump a demandé au mois de décembre au numéro deux du département de la Justice, Rod Rosenstein, s'il était "avec lui" et dans quelle direction allait l'enquête confiée au procureur spécial Robert Mueller sur une possible collusion entre son équipe de campagne et la Russie, rapporte CNN mercredi.

La chaîne d'information cite des sources informées de cette réunion, qui s'est déroulée à la Maison blanche. Une telle requête cadre mal avec le degré d'indépendance que les présidents américains laissent traditionnellement au département de la Justice.

"Cet échange, poursuit CNN, pourrait soulever de nouvelles questions sur une éventuelle tentative de Trump d'interférer dans l'investigation du procureur spécial Robert Mueller."

Rod Rosenstein, vice-Attorney General (ministre de la Justice), supervise l'enquête du procureur Mueller parce que le ministre de la Justice, Jeff Sessions, a dû se récuser des dossiers liés à la possible ingérence de Moscou dans l'élection présidentielle de 2016 à la suite de révélations sur les contacts qu'il a eus avec des officiels russes.

CNN déjà rapportait mardi que Trump, après avoir envisagé de limoger le procureur Mueller, cherchait à limoger Rosenstein, une décision qui déclencherait une tempête politique à Washington.

C'est Rosenstein qui a nommé Mueller au mois de mai dernier. (Makini Brice; Henri-Pierre André pour le service français)