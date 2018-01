Trump déclare qu'il négocierait mieux le Brexit que Theresa May

Donald Trump mènerait les négociations en vue du Brexit avec davantage de fermeté que ne le fait la Première ministre britannique Theresa May, dit-il dans une interview à la chaîne ITV qui sera diffusée dimanche.

Dans cet entretien, le président américain estime que l'Union européenne n'est "pas ce qu'elle devrait être" et se vante d'avoir su prédire le résultat du référendum de juin 2016 par lequel les Britanniques ont choisi de la quitter.

A la question de savoir si Theresa May est en position favorable pour négocier le Brexit, il répond: "Est-ce que je négocierais de cette façon? Non, je ne négocierais pas comme elle le fait. J'aurais une attitude différente."

Invité à préciser son propos, il ajoute: "J'aurais dit que l'Union européenne n'est pas telle qu'elle est supposée être. J'aurais adopté une position plus dure sur la sortie."

Theresa May a été la première dirigeante étrangère à se rendre à Washington après la prise de fonction de Donald Trump il y a un an mais les relations entre les deux dirigeants se sont sérieusement refroidies depuis, notamment que le président américain a partagé sur son compte Twitter des vidéos hostiles aux musulmans et mensongères d'un groupuscule d'extrême droite britannique.

Dans l'interview, Trump assure ne pas avoir eu l'intention d'offenser les Britanniques, mais rappelle qu'il avait prédit le vote en faveur du Brexit en raison de l'inquiétude suscitée par l'immigration.

"Je connais les Britanniques et je les comprends", affirme-t-il. "Ils ne veulent que des gens du monde entier viennent en Grande-Bretagne, ils ne savent rien de ces gens."

Le président américain a renoncé début janvier à se rendre à Londres le mois prochain pour inaugurer la nouvelle ambassade des Etats-Unis en prétextant le coût de ce déménagement décidé par son prédécesseur Barack Obama.

C'est la deuxième fois depuis son investiture que Trump a ainsi renoncé à un projet de visite au Royaume-Uni, par crainte notamment de manifestations hostiles à son arrivée.

