Trump demande à Maduro de rétablir la démocratie au Venezuela

WASHINGTON, 22 mai (Reuters) - Le président américain Donald Trump a demandé lundi au gouvernement du Venezuela d'"organiser des élections libres et équitables" au lendemain de la réélection contestée de Nicolas Maduro à la présidence du pays.

"Nous appelons le régime de Maduro à rétablir la démocratie, organiser des élections libres et équitables, libérer immédiatement et sans conditions tous les prisonniers politiques, et mettre fin à la répression et à la privation économique du peuple vénézuélien", a déclaré le chef de la Maison blanche dans un communiqué.

Donald Trump a ordonné la mise en oeuvre d'une nouvelle série de sanctions dans les secteurs pétrolier et financiers.

Avant même l'annonce de l'issue du scrutin, les Etats-Unis avaient déclaré dimanche qu'ils ne reconnaîtraient pas les résultats de l'élection vénézuélienne.

"Nous assistons littéralement à un cambriolage de la part du régime, qui cherche à vendre tout ce qui n'est pas verrouillé. La région n'a jamais vu une kleptocratie de cet acabit", a déclaré un membre de l'administration américaine ayant requis l'anonymat, qui a détaillé les mesures de rétorsion américaines lors d'une conférence de presse téléphonique.

Le sénateur républicain Marco Rubio, connu pour son hostilité envers Nicolas Maduro, s'est dit ouvert à "toutes les possibilités" pour ramener la démocratie au Venezuela. Par le passé, Donald Trump a déclaré qu'il n'excluait pas une intervention militaire.

A l'instar des Etats-Unis, l'Union européenne et certains pays latino-américains ont déclaré à plusieurs reprises avant le scrutin que les conditions dans lesquelles il se tiendrait étaient iniques. (Eric Beech, Jean Terzian pour le service français)