Trump dénonce les prix des médicaments aux USA

Les valeurs du secteur de la santé ont néanmoins grimpé à Wall Street dès lors qu'il est devenu évident que le président américain n'annoncerait aucune mesure directe et immédiate pour faire baisser les prix des médicaments aux Etats-Unis.

Donald Trump a affirmé que son administration allait s'attaquer aux "intermédiaires" devenus "très très riches" dans le secteur pharmaceutique. Il semblait ainsi viser les assureurs santé et les gestionnaires de remboursements de médicaments.

Il a aussi déclaré que l'industrie pharmaceutique engrangeait une "fortune absolue" aux dépens des contribuables américains.

Les pays étrangers "extorquent" des prix déraisonnablement bas aux groupes pharmaceutiques américains, a encore dit Donald Trump dans ce discours.

Zeke Emanuel, expert des questions de tarification dans la pharmacie et associé au sein du Center for American Progress, a néanmoins déclaré sur CNN que pour faire baisser les prix des médicaments, le président américain devait s'en prendre plus frontalement aux laboratoires.

"Sa rhétorique les défie mais le fait est qu'il ne les défie pas", a dit cet expert.

(Yasmeen Abutaleb, avec Caroline Humer et Michael Erman à New York; Bertrand Boucey pour le service français)