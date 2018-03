Trump discute de la Corée du Nord avec Xi Jinping et Shinzo Abe

(Actualisé avec entretien Trump-Abe)

WASHINGTON, 10 mars (Reuters) - Donald Trump a annoncé samedi qu'il s'était entretenu longuement avec le président chinois Xi Jinping de la situation en Corée du Nord et d'un sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

"Le président chinois Xi Jinping et moi avons longuement discuté de la rencontre avec Kim Jong-un de Corée du Nord. Le président Xi m'a dit apprécier que les Etats-Unis travaillent à résoudre le problème de manière diplomatique plutôt qu'en recourant à une alternative effroyable. La Chine continue d'être utile !", écrit Donald Trump dans un message sur Twitter.

Donald Trump a également parlé avec le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, de la Corée du Nord et de questions commerciales.

"Parlé avec le Premier ministre japonais Abe, qui est très enthousiaste à propos des discussions avec la Corée du Nord, discuté aussi d'une ouverture du Japon à un bien meilleur commerce avec les Etats-Unis. Actuellement, avons un déficit commercial massif de 100 milliards de dollars. Ni juste, ni soutenable. On y remédiera!", a tweeté Trump.

Le président américain s'est également entretenu vendredi au téléphone avec Emmanuel Macron à propos de la Corée du Nord et des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium, a indiqué la Maison blanche. ( Ginger Gibson; Pierre Sérisier et Eric Faye pour le service français)