par Ayesha Rascoe et Roberta Rampton

Donald Trump a réussi un test cognitif et est en excellente santé, mais a besoin de perdre du poids en mangeant mieux et en faisant de l'exercice physique, a annoncé mardi le médecin de la Maison blanche.

"En résumé, la santé du président est globalement excellente", a déclaré Ronny Jackson devant les journalistes, en rendant compte du premier bilan médical effectué par Trump depuis son arrivée à la Maison blanche il y a près d'un an. "Il continue à profiter des bienfaits de son abstinence totale au tabac et à l'alcool".

"Je pense que (le président) sera apte à diriger jusqu'à la fin de son mandat et même pour un autre mandat (de quatre ans) s'il est élu", a affirmé le Dr Jackson.

Le médecin de la Maison blanche a précisé que Trump ne présentait "aucun signe d'Alzheimer ou d'autre maladie", qu'il avait "d'incroyablement bons gênes" et "beaucoup d'énergie et d'endurance" pour quelqu'un qui ne dort que "quatre à cinq heures par nuit".

Le bilan médical a été effectué vendredi dernier, soit une semaine après la parution d'un livre, "Fire and Fury : Inside the Trump White House" (Le Feu et la fureur : A l'intérieur de la Maison blanche de Trump), dans lequel l'auteur Michael Wolff décrit le président comme puéril et d'humeur changeante.

Donald Trump, qui souhaitait en finir avec les interrogations sur sa capacité mentale à présider la première puissance mondiale, a demandé à être soumis à un test de dépistage cognitif et a demandé que les résultats en soient publiés.

A LA LIMITE DE L'OBÉSITÉ

Le président a passé l'Évaluation cognitive de Montréal (MoCA). Ce test permet de dépister une déficience cognitive légère ou une maladie d'Alzheimer débutante, mais n'est pas un examen psychiatrique.

Le président a obtenu la note de 30/30 au test, a dit le Dr Jackson. "Le président a un esprit très vif, intact", a déclaré le Dr Jackson.

Selon le Dr Ronald Petersen, spécialiste de la maladie d'Alzheimer à la célèbre clinique Mayo, un score parfait à l'Evaluation de Montréal ne permet pas d'exclure totalement un déclin des fonctions cognitives. C'est "juste une mesure dans une évaluation clinique", déclare-t-il dans un courriel.

Sinon, sur le plan physique, Trump est considéré en surpoids et à la limite de l'obésité : il pèse 108 kg pour 1,90m. Sa tension est normale et son cholestérol plutôt dans le haut de la fourchette.

Il va tenter de perdre 4,5 à 7 kg en mangeant mieux et en commençant à faire de l'exercice, a dit le Dr Jackson qui prévoit de prescrire une plus forte dose quotidienne de l'anticholestérol Crestor au président.

Le médecin a également annonce son intention d'introduire un nutritionniste auprès des chefs cuisiniers de la Maison blanche. Le médecin prévoit aussi de concocter un programme d'exercices quotidiens pour le président.

"Il est plus enthousiaste sur le régime que sur la partie exercices, mais nous allons faire les deux", a dit le Dr Jackson. La Première dame Melania Trump pourrait être enrôlée pour encourager son mari. (Avec Julie Steenhuysen à Chicago et Makini Brice à Washington; Jean Terzian et Danielle Rouquié pour le service français)