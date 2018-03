Trump félicite Poutine pour sa réélection

(Actualisé avec déclaration Maison blanche §4)

MOSCOU, 20 mars (Reuters) - Le président américain Donald Trump a téléphoné mardi à son homologue russe Vladimir Poutine pour le féliciter de sa réélection dimanche à la tête de la Fédération de Russie, a annoncé le Kremlin.

Aux Etats-Unis, Donald Trump a confirmé cette conversation, ajoutant qu'il pourrait rencontrer le président russe dans un avenir pas trop lointain pour discuter de la course aux armements, de l'Ukraine et de la Syrie.

La présidence russe a aussi indiqué que les deux hommes avaient évoqué la possibilité d'une rencontre bilatérale "à haut niveau".

La porte-parole de la Maison blanche, Sarah Sanders, a précisé qu'il n'y avait pas pour le moment de projet particulier pour une rencontre entre les deux chefs d'Etat. "Cela n'a pas été évoqué dans l'appel téléphonique d'aujourd'hui", a-t-elle précisé.

Trump et Poutine, ajoute Moscou, ont également souligné la nécessité de coopérer pour éviter une nouvelle course aux armements et combattre le terrorisme. Ils ont aussi parlé de la Syrie, de l'Ukraine et de la Corée du Nord, ainsi que du renforcement des liens économiques entre leurs deux pays.

Auparavant, Sergueï Riabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, avait dit espérer que la réélection de Poutine permettrait un réchauffement des relations entre Moscou et Washington, a rapporté l'agence de presse RIA. Il a souligné que son pays était ouvert au dialogue avec les Etats-Unis.

Les Occidentaux accusent la Russie d'être responsable de l'empoisonnement d'un ancien agent double russe, Sergueï Skripal, et de sa fille le 4 mars à Salisbury, dans le sud de l'Angleterre. Moscou dément toute implication.

Conséquence de cette affaire, Londres a expulsé mardi 23 diplomates russes. Moscou, de son côté, a décidé d'expulser en représailles un nombre équivalent de diplomates britanniques. (Andrew Osborn et Andrey Ostroukh, avec James Oliphant à Washington; Guy Kerivel pour le service français)