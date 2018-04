Trump n'a pas changé d'avis sur le retrait militaire de Syrie - Maison blanche

WASHINGTON, 16 avril (Reuters) - Donald Trump souhaite toujours rapatrier aussi vite que possible les forces américaines déployées en Syrie, a précisé dimanche la Maison blanche en réponse à une assertion d'Emmanuel Macron.

"La mission américaine n'a pas changé: le président a été clair sur le fait qu'il veut que les forces américaines rentrent à la maison le plus vite possible", a dit la porte-parole de la Maison blanche, Sarah Sanders.

Dans son interview à BFM TV, RMC et Mediapart dimanche soir, le président français a notamment déclaré avoir convaincu son homologue américain de ne pas retirer ses troupes de Syrie et de limiter les frappes. "Il y a dix jours, le président Trump disait 'les Etats-Unis ont vocation à se désengager de la Syrie', nous l'avons convaincu qu'il était nécessaire d'y rester", a-t-il dit.

Dans son communiqué, Sarah Sanders ajoute: "Nous sommes déterminés à écraser totalement l'EI et à créer les conditions qui empêcheront son retour. En outre, nous attendons de nos alliés et partenaires régionaux qu'ils prennent une responsabilité accrue, à la fois militairement et financièrement, pour sécuriser la région."

Dans son adresse à la nation annonçant le déclenchement des frappes coordonnées contre la Syrie menées par les forces américaines, françaises et britanniques, le 45e président des Etats-Unis a souligné dans la nuit de vendredi à samedi que "l'Amérique n'aspire en aucun cas à une présence illimitée en Syrie".

(Jeff Mason Henri-Pierre André pour le service français)