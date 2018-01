Trump prie Erdogan de réduire la voilure de l'offensive en Syrie

Donald Trump a prié mercredi son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, de réduire l'ampleur de l'opération militaire menée par l'armée turque dans le nord de la Syrie et d'éviter la confrontation avec l'armée américaine, a annoncé la Maison blanche.

Les deux hommes se sont entretenus par téléphone et le "président Trump a fait part de ses préoccupations devant le risque d'une escalade de la violence à Afrin, en Syrie".

"Il a prié la Turquie de ralentir, de limiter ses opérations militaires et d'éviter les pertes civiles et l'augmentation du nombre de personnes déplacées et de réfugiés." (Doina Chiacu, Nicolas Delame pour le service français)