Trump réfléchit à une réduction des troupes US en Corée du Sud-NYT

WASHINGTON, 4 mai (Reuters) - Donald Trump a ordonné au Pentagone de préparer les différentes manières de réduire le nombre de troupes américaines stationnant en Corée du Sud, rapporte le New York Times, citant plusieurs personnes au fait des délibérations.

Une diminution du nombre de soldats basés en Corée du Sud n'est pas vouée à entrer dans la balance lors du sommet, prévu fin mai ou début juin, entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président américain consacré au programme d'armes nucléaires de Pyongyang, ajoute le quotidien.

Un éventuel traité de paix entre les deux Corées justifierait moins la présence des quelque 23.500 soldats américains actuellement stationnés en Corée du Sud, poursuit le New York Times, qui souligne, citant toujours les responsables, qu'un retrait total des Etats-Unis du pays était improbable.

Les troupes américaines sont présentes dans le pays depuis la Guerre de Corée, qui s'est achevé en 1953 par un cessez-le-feu, ce qui signifie que techniquement la Corée du Nord et la Corée du Sud sont toujours en guerre.

Selon le bureau de la présidence de la Corée du Sud, un responsable du Conseil de sécurité nationale aux Etats-Unis a dit à un responsable sud-coréen de passage à Washington que l'article du New York Times était faux.

La Maison blanche et le Pentagone n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Donald Trump a dit par le passé que les Etats-Unis devaient envisager une réduction de leurs troupes en Corée du Sud à moins que Séoul ne soit prêt à supporter une plus grande part du coût de cette présence.

Mike Pompeo, actuel directeur de la CIA que le président américain a nommé au poste de secrétaire d'Etat, a rencontré Kim Jong-un vers la mi-avril.

Il avait alors dit que le dirigeant nord-coréen n'avait pas fait de la question du retrait des troupes américaines une condition préalable à un sommet historique avec Donald Trump.

Il y a deux jours, la Corée du Sud a déclaré que la question des troupes américaines présentes sur son sol était indépendante de tout futur traité de paix avec la Corée du Nord, ajoutant que l'armée des Etats-Unis devait rester même si un tel accord était signé.

Lors d'un premier sommet intercoréen en plus de 10 ans organisé il y a une semaine, Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ont promis la "dénucléarisation complète" de la péninsule coréenne et l'établissement d'une paix "permanente" et "solide" entre leurs pays.

Dans leur déclaration, il n'a pas été fait mention d'un retrait de troupes américaines de la Corée du Sud. (Eric Beech et Phil Stewart, avec la contribution de Christine Kim à Séoul, Benoit Van Overstraeten pour le service français)