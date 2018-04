Trump s'en prend à nouveau à l'ex-directeur du FBI James Comey

WASHINGTON, 15 avril (Reuters) - Donald Trump a proféré dimanche une nouvelle série d'insultes à l'endroit de l'ancien directeur du FBI James Comey dont le livre-vérité sur le chef de la Maison blanche doit paraître mardi.

"Le fuyant James Comey, un homme qui finit toujours mal et détraqué (il n'est pas intelligent!), restera comme LE PIRE directeur de l'histoire du FBI, de loin!", écrit le président américain sur Twitter dans l'un des cinq messages visant directement le directeur du FBI qu'il a limogé en mai dernier.

Vendredi déjà, Donald Trump s'en était violemment pris à James Comey, le qualifiant d'"ordure" et de "menteur" en réaction à la diffusion d'extraits de son livre, "A Higher Loyalty", dans lequel le président américain est comparé à un chef de clan mafieux.

Les nouvelles attaques de Trump dimanche interviennent alors qu'ABC News doit diffuser un entretien avec James Comey à 22h00 dimanche (lundi 02h00 GMT) dans lequel il évoque son livre.

Trump a renvoyé Comey en pleine enquête du Federal Bureau of Investigation sur une éventuelle ingérence de la Russie dans la campagne pour l'élection présidentielle américaine de 2016 et sur une éventuelle collusion entre Moscou et l'équipe de campagne du candidat républicain Donald Trump.

La presse américaine et internationale a obtenu des copies du livre de Comey avant sa sortie officielle. Dans ce document, Comey écrit que Trump, lors d'une réunion privée, a fait pression sur lui, en lui demandant d'être loyal.

"Je n'ai jamais demandé à Comey sa loyauté au plan personnel. Je connaissais à peine ce type. Encore un autre de ses nombreux mensonges. Il écrit dans son propre intérêt et ses écrits sont BIDONS !", écrit Donald Trump sur Twitter.

Le président de la Chambre des représentants Paul Ryan, interviewé sur NBC pour l'émission "Meet the Press", a apporté son soutien à James Comey. Prié de dire si à son avis James Comey était un homme intègre, Paul Ryan a répondu : "Pour autant que je sache", tout en précisant qu'il ne le connaissait pas bien.

Interrogé sur l'utilisation par Donald Trump du terme "slime ball" (ordure, raclure) la semaine dernière pour décrire James Comey, Paul Ryan a dit: "Je n'utilise pas ce genre de mots." (Danielle Rouquié pour le service français)