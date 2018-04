Trump salue la suspension des essais nucléaires nord-coréens

WASHINGTON, 21 avril (Reuters) - Le président américain, Donald Trump, a salué vendredi sur Twitter l'annonce selon laquelle Pyongyang suspendait dès ce samedi ses essais nucléaires et de missiles balistiques.

Donald Trump s'est ensuite dit "impatient" de se rendre au sommet qui pourrait être organisé avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

"La Corée du Nord a accepté de suspendre tous les essais nucléaires et de démanteler un site de première importance. C'est une bonne nouvelle pour la Corée du Nord et pour le monde - Quel progrès ! Je suis impatient de me rendre à ce sommet", a-t-il écrit.