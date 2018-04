Trump se contredit sur les raisons du limogeage de Comey

(Actualisé avec réaction de Comey)

WASHINGTON, 18 avril (Reuters) - Donald Trump a déclaré mercredi qu'il n'avait pas limogé l'ancien directeur du FBI James Comey à cause de "l'enquête bidon sur la Russie", contredisant l'explication qu'il avait lui-même avancée quelques jours après l'avoir renvoyé en 2017.

"Le sournois James Comey, le pire directeur du FBI de l'histoire, n'a pas été renvoyé à cause de l'enquête bidon sur la Russie, dans laquelle, soit dit en passant, il n'y a aucune collusion (sauf pour les démocrates)", a écrit le président américain sur Twitter.

"Les deux explications ne peuvent pas être vraies", a réagi James Comey, invité de la chaîne ABC pour la sortie de son livre "A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership", paru mardi en français sous le titre "Mensonges et vérités: Une loyauté à toute épreuve", dans lequel il juge que Trump est "moralement inapte" à présider les Etats-Unis.

L'ancien directeur du FBI a dit à ABC ne toujours pas savoir pourquoi il a été écarté.

"Ce qui compte, c'est que le président ne considère pas la vérité comme une valeur américaine centrale", a-t-il ajouté, voyant dans la dernière contradiction de Donald Trump une illustration de l'argumentaire de son livre.

Trump a limogé Comey le 9 mai dernier, alors que le FBI enquêtait sur les soupçons d'ingérence de la Russie dans la campagne, avec l'éventuelle complicité de l'équipe de campagne du futur président, ce que ce dernier et Moscou ont toujours nié.

Deux jours après son renvoi, le président avait expliqué à la télévision les raisons qui l'avaient poussé à limoger James Comey.

"En fait, quand j'ai décidé de le faire, je me suis dit: 'Tu sais, ce truc russe avec Trump et la Russie est inventée de toutes pièces'", a-t-il dit à la chaîne NBC. "C'est une excuse des démocrates pour avoir perdu l'élection qu'ils auraient dû remporter." (Susan Heavey, Arthur Connan et Tangi Salaün pour le service français)