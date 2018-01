Trump se décrit comme un génie après un livre très critique

Donald Trump se décrit samedi comme un "génie très équilibré" au lendemain de la publication d'un livre très critique sur sa première année à la Maison blanche.

"En fait, dans ma vie, mes deux plus grands atouts ont été l'équilibre mental et le fait d'être, genre, vraiment intelligent", déclare le président des Etats-Unis sur Twitter.

"D'homme d'affaires TRÈS efficace, je suis passé à vedette de la TV au top (...) et à président des Etats-Unis (du premier coup). Je pense que cela mérite le qualificatif, pas d'intelligent, mais de génie (...) et un génie très équilibré."

L'ouvrage de Michael Wolff intitulé "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (Le Feu et la fureur: A l'intérieur de la Maison blanche de Trump), a été un best-seller dès sa parution vendredi. Décrit par Donald Trump comme un tissu de mensonges, il dépeint une Maison blanche en proie à la confusion et un président mal préparé à prendre la tête de la première puissance mondiale. (Mark Potter; Danielle Rouquié pour le service français)